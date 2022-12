Ancona, risposta esatta: Alessandria liquidato con un tris

Serviva una risposta, dopo la frenata con la Torres ed il capitombolo di Carrara. E serviva una reazione da parte della squadra, ora orfana di uno Spagnoli che là davanti aveva sempre fatto pentole e coperchi, finendo anche per essere la panacea magari non di tutti i mali, ma sicuramente di più di un dolorino avvertito in qualche incontro. E l’Ancona ha saputo essere perfettamente loquace, all’esame Alessandria: un po’ timorosa all’inizio, ma una volta preso il via ha saputo esporre in maniera fluida i propri argomenti, con tre punti esclamativi – uno il primo tempo, due il secondo – che sono anche la cifra perfetta. Come perfetta non lo è questa squadra, che le sue lacune le ha. Ma con le spalle al muro ha avuto la determinazione di pigiare convintamente il tasto “reset” dopo quattro giorni complicati e mettere con autorità tre punti in cassaforte, sfruttando anche le amnesie dei piemontesi i quali, dopo una prima mezz’ora lineare e all’insegna della concentrazione, si sono persi per strada. Un’affermazione centrata, tra l’altro, mantenendo la porta inviolata, cosa che al “Del Conero” era capitata solo due volte in tre mesi con Fiorenzuola ed Imolese.

I primi trenta minuti del match scivolano via senza particolari sussulti, perché il 4-2-3-1 disegnato da Rebuffi si muove con ordine sul campo risultando particolarmente accorto nel non lasciare spazi all’Ancona e “sporcando” efficacemente la manovra dei padroni di casa. Primo squillo di marca biancorossa, con un preziosismo di Moretti il quale si tacco trova la respinta della retroguardia avversaria. Pochi minuti dopo è invece attento Perucchini a mettere in angolo sul colpo di testa di Pellegrini. Peccati di precisione da ambo le parti (Simonetti di testa non inquadra la porta, Rizzo alza troppo la mira), e si arriva al 44’, minuto in cui il match cambia volto: Nichetti perde palla a centrocampo, fulminea la ripartenza dell’Ancona con Prezioso che innesca D’Eramo il quale gonfia la rete per l’1-0.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, l’Ancona trova subito il modo di allungare: minuto 51, Checchi e Marietta pasticciano, sul rinvio dell’estremo difensore dei piemontesi è in agguato Moretti che regala ai dorici il 2-0. Girandola di cambi per i due tecnici, l’Alessandria spinge nel tentativo di riaprire il match, ma sbatte su Perucchini che in un paio di circostanze risponde con efficacia ai tentativi di Martignano e nell’ultimo quarto d’ora si oppone alla conclusione su punizione di Gazoul. Completamente sbilanciata in avanti, la squadra ospite si espone al contropiede dorico, che è fatale poco prima della segnalazione del recupero: Di Massimo pesca impeccabilmente Mattioli, il quale in una sorta di rigore in movimento deposita in rete il gol del tris, che regala l’ottava vittoria nel torneo e distende i muscoli del viso biancorosso, dove ora prende forma un sorriso soddisfatto.

Il Tabellino:

ANCONA – ALESSANDRIA 3-0 (1-0 p.t.)

ANCONA: Perucchini, Mezzoni, De Santis, Mondonico, Brogni (69’ Mattioli), Simonetti, Prezioso (90’ Fantoni), Gatto (79’ Lombardi), D’Eramo, Moretti (69’ Martina), Di Massimo. All. Colavitto

ALESSANDRIA: Marietta, Rota, Checchi, Nichetti, Nunzella, Rizzo (57’ Lombardi), Pellegrini (73’ Gazoul), Galeandro, Bellucci, Perseu (58’ Speranza), Filip (59’ Martignago). All. Rebuffi

ARBITRO: Gianquinto (PR)

ASSISTENTI: Cardona (CT), Capriuolo (PR)

RETI: 44’ D’Eramo, 51’ Moretti, 89’ Mattioli