Ancona-Spagnoli, avanti insieme: il bomber prolunga il contratto fino al 2025

L’Ancona blinda il bomber di Pordenone. La società biancorossa comunica che Alberto Spagnoli, attaccante classe ‘94 arrivato sulle rive dell’Adriatico dodici mesi fa, ha prolungato il suo contratto con il club dorico estendendolo fino al 30 giugno 2025. Nella sua prima stagione Spagnoli ha siglato 12 gol e 2 assist in 31 presenze complessive, 27 delle quali in campionato a cui vanno aggiunte le quattro dei playoff, nei quali ha timbrato la pesantissima rete che ha garantito la qualificazione nella sfida di Carrara. Un campo sui cui si era infortunato in campionato, ma che poi l’ha visto rinascere siglando un penalty determinante. Il nuovo torneo si è aperto con un gol a Chiavari alla prima giornata, e un assist per il gol di Paolucci contro il Gubbio sabato.

«Sono felice di aver prolungato il mio contratto con l’Ancona – ha detto Spagnoli – e ringrazio il Presidente e il Direttore sportivo per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Sono ad Ancona da poco ma apprezzo tutto di questa città e di questa società. È un onore poter continuare a difendere questa maglia ogni qual volta che sono chiamato in causa. Questa piazza e questi tifosi mi hanno fatto sentire importante fin da subito». «Siamo contenti di aver fatto questa operazione – ha commentato il Direttore sportivo del club dorico, Francesco Micciola – perché Alberto, dal mio punto di vista, è uno degli attaccanti più forti della categoria. Sono sicuro che farà una grande stagione. Ringrazio il Presidente e la società che ci è vicina».