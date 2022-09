L’Ancona rinnova l’accordo con l’Associazione Italiana allenatori locale: in cantiere iniziative condivise

ANCONA- l’Ancona ha rinnovato il rapporto di collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac) locale. Un legame saldo e fortemente voluto da tutte le parti in causa che è stato ufficializzato ieri, 7 settembre:

«C’è stato un incontro interessante con il direttore tecnico del settore giovanile Alberto Virgili e con l’Amministratore delegato Roberta Nocelli – ha detto il Presidente dell’AIAC, Paolo Giampaoli -Al summit ho partecipato con il mio vice Francesco Baldarelli ed è stato semplice rinsaldare il rapporto. Ci sono tante cose da poter fare insieme e ci sembra giusto collaborare con la prima squadra della città che oltre a essere ben organizzata, ha ampi margini di crescita. La speranza è quella che il calcio dorico torni nelle piazze del calcio che conta».

Soddisfatto della partnership, Alberto Virgili: «Siamo davvero lusingati – ha commentato -evidentemente al territorio stiamo trasmettendo qualcosa di importante. Sia in termini di progettualità che di programmazione. Per noi è fondamentale essere riconosciuti da un’associazione come l’AIAC. Sarei davvero contento se in un futuro prossimo riuscissimo ad organizzare delle iniziative insieme».