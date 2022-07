Capitano di tante battaglie al Del Conero, l’ex dorico Rizzato saluta il calcio giocato

ANCONA- Simone Rizzato ha annunciato il proprio addio al calcio giocato. L’ex capitano dell’Ancona (106 presenze e 5 gol in biancorosso), tra i principali artefici dell’ultima Serie B conquistata dai dorici nel 2008, si ritira a quasi 41 anni dopo una lunga carriera trascorsa prevalentemente tra Serie B e Serie C con le maglie di Alma Juventus Fano, Vis Pesaro, Torino, Catanzaro, Perugia, Reggina, Trapani e Avellino. Nelle ultime due stagioni aveva militato in Eccellenza con l’Atletico Gallo tornando affrontando anche i dorici da avversario.

All’ombra del Conero Rizzato ha lasciato ricordi bellissimi arricchiti, il primo anno (2006-2007), dalla vittoria nel playout con il Teramo che evitò la retrocessione in Serie C2. Il secondo anno fu tra i protagonisti assoluti della cavalcata in Serie C1 dell’Ancona di Francesco Monaco e Salvatore Mastronunzio che ottenne la promozione vincendo i playoff contro Perugia in semifinale e Taranto nella finalissima. L’ultimo anno in biancorosso, invece, la palpitante salvezza in Serie B coronata nei playout a Rimini. Nella scorsa stagione, tra le altre cose, era presente al Benelli per assistere a Vis Pesaro-Ancona terminata 0-4 in favore dei dorici.