L'addio di Delcarro scuote l'Ancona, l'idolo dei tifosi se ne va «Scelta della società, per la maglia ho versato lacrime»

ANCONA- Andrea Delcarro non sarà un calciatore dell’Ancona per la prossima stagione sportiva. L’annuncio, come un fulmine a ciel sereno, arriva direttamente dalla pagina Instagram del centrocampista biancorosso beniamino della tifoseria dopo l’ottima annata disputata. Delcarro, nel post-partita del playoff con l’Olbia, era entrato fisicamente in curva nord per ringraziare i sostenitori e il giorno dopo si era tatuato l’esultanza dopo la rimonta casalinga con il Siena nata da una sua doppietta. Questo il testo, inequivocabile, del post:

«Sono giorni difficili, da poco ho appreso la scelta della società, non posso negare che la rabbia è tanta. Per questa maglia ho sorriso ed esultato, ho lottato e versato lacrime. Solo chi mi conosce davvero sa quanto ci tenevo a scrivere un lungo cammino insieme, a crescere la mia famiglia con tutti voi. Ora avrò un po’ di tempo per stare solo, penserò solo ad emozionarmi ripensando ad ogni momento di questa storia, ogni singolo istante di quest’annata che mi ha dato la fortuna di conoscere e vivere questo posto splendido, ho avuto la fortuna di giocare per l’Ancona calcio e assaporare questa meravigliosa città. I suoi abitanti, questa regione e questa gente mi ha insegnato o forse ricordato che basta poco per essere felici, che serve mentalità per affrontare ogni ostacolo che si può superare ogni difficoltà a testa alta, sorridendo. Vi porterò sempre nel mio cuore e sulla mia pelle».