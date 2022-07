Ancona, un colosso per la difesa: in biancorosso arriva Davide Mondonico

ANCONA- Colpo in difesa dell’Ancona che si assicura il centrale Davide Mondonico proveniente dal Crotone. Colosso difensivo di 193cm, il suo arrivo segue quelli di Simone De Santis (’93) e Nicholas Fantoni (’02) nello stesso ruolo. Questo il comunicato con cui la società ha ufficializzato l’innesto questa mattina, 30 luglio, alla vigilia dell’amichevole di domani contro la Primavera (17.30) nel ritiro di Cascia.

“L’U.S. Ancona, comunica di aver acquisito dal Crotone le prestazioni sportive del difensore centrale, Davide Mondonico. Con i pitagorici, nell’ultima stagione in Serie B, ha collezionato sei presenze. Nato il 25 maggio 1997 a Vimercate, Mondonico è un talentuoso difensore col vizio del gol che abbina potenza fisica alle doti tecniche oltre ad avere un gran senso della posizione. E’ cresciuto calcisticamente nel Milan dove ha compiuto l’intera trafila, nel 2016 si è trasferito all’Albinoleffe. In Lombardia ha trascorso cinque anni molto importanti, acquisendo la giusta esperienza. Mondonico, sbarca in biancorosso con la formula del prestito secco, con opzione di riscatto a favore dell’Ancona. Il giocatore, domani 31 luglio, sarà presentato alla stampa”.