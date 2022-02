Ammenda a Guberti per aver offeso il presidente dell'Ancona

SIENA - Ammende per Stefano Guberti e, per responsabilità oggettiva, al Siena Calcio.

La notizia la riporta il sito sportivo tuttoc.com. «Il calciatore bianconero ha violato l'articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver rivolto, prima dell'inizio della gara contro l'Ancona Matelica dello scorso 5 dicembre, una espressione volgare seguita da un gesto eloquente al presidente del club dorico che gli aveva comunicato che non avrebbe potuto accedere allo spogliatoio fino a che l'esito del controllo del suo green pass non fosse stato validato correttamente». Questo il dispositivo della sentenza.