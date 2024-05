"Ale" Gabrielloni, orgoglio jesino: il suo Como centra la promozione in Serie A

JESI – Orgoglio jesino e simbolo di un Como che dopo 21 anni fa ritorno in serie A. La favola della società lariana, in una storia di brusche cadute ed altrettante repentine risalite, è anche quella di Alessandro Gabrielloni, che alle porte dei trent’anni è diventano il simbolo del club lombardo rifondato nell’estate del 2017 – a tredici anni di distanza dal fallimento che lo fece ripiombare a in Serie D – e capace di centrare tre promozioni in Serie A tornando a far parte dell’élite del calcio italiano. Un triplo salto in avanti che ha visto l’attaccante leoncello sempre tra i protagonisti, con oltre 200 gettoni collezionati e 64 reti all’attivo.

Il suo approdo in biancoblù risale all’inverno del 2018, dopo mezza stagione trascorsa in Serie C al Bisceglie, formazione nella quale era finito dopo un “tour” italiano che aveva contemplato le tappe di Taranto, Martina, Campobasso e Cavese (in cui ha realizzato il suo personal best in quanto a reti segnate in un unico torneo, diciassette tra campionato e coppa). Ma tutto ebbe inizio in maglia biancorossa, con il settore giovanile e l’esordio nella formazione Juniores della Jesina a settembre del 2010 a cui fecero quasi subito seguito le prime apparizioni in prima squadra, in quel “Carotti” che aveva più volte esultato per i gol del fratello maggiore Tommaso con cui condivide la posizione sul rettangolo di gioco e che lo applaude per tre campionato prima del trasferimento nella vicina Macerata.

La sua esplosione avviene quando la società lariana decide di puntare su di lui per pianificare la scalata verso quelle categorie più consone al proprio blasone. E Gabrielloni si fa trovare pronto: trascina con i suoi tredici gol il Como in LegaPro al termine della stagione 2018/2019, bissando il bottino personale ventiquattro mesi dopo quando i biancoblù concludono al primo posto il girone A di Serie C e spiccano il volo verso il torneo cadetto. In mezzo, la laurea conseguita da “Ale” in “Economia, Banche, Aziende e Mercati“ presso l’ateneo di Macerata: discussione della tesi effettuata da remoto, perché siamo in piena pandemia, con l’impeccabile “combo” giacca e cravatta abbinati ai pantaloncini del Como che la webcam non riprende fermandosi al mezzobusto. Un portafortuna, un simbolo di quell’attaccamento ai colori sociali portati addosso anche in uno dei giorni più importanti della sua vita.

Intanto il club lariano pensa in grande: viene rilevato divenendo il sodalizio con la proprietà più ricca in assoluto in Italia: gli indonesiani Robert e Michael Hartono, stando alle stime di Forbes, detengono un patrimonio di 26,5 e 25,5 miliardi di dollari, collocando il proprio nome tra i primi dieci posti nella classifica dei proprietari di società sportive più facoltosi del pianeta. Ma Gabrielloni resta sempre lì: due tornei di B da gregario, poi in questa stagione magica vissuta con il tandem Guardiola-Roberts in panchina torna a graffiare risultando determinante nella terza promozione. Si sblocca a novembre contro il Feralpisalò, da dicembre e quasi sempre titolare e in prossimità del traguardo Serie A si prende anche la soddisfazione di indossare la fascia di capitano. Lo spumante viene stappato dopo l’1-1 casalingo con il Cosenza: Como in paradiso, con Gabrielloni simbolo di una rinascita. E rappresentante in Lombardia della Jesi che vince e di un “Made in Marche” che, addosso, sta bene su tutto.