Clementi applaude la Vigor: «Squadra carica mentalmente e piena di entusiasmo»

«I tifosi vengono allo stadio per assistere a prestazioni importanti, toccherà a noi ripagarli ogni settimana. A prescindere dai risultati, scenderemo in campo sempre per provare a fare la partita». Attacca così mister Aldo Clementi, tecnico della Vigor Senigallia, chiamato a tracciare un primo mini bilancio dopo una settimana intensa di lavoro allo stadio Bianchelli.

Il trainer rossoblù riparte menzionando quella splendida alchimia che c’è tra la città, la società e la squadra: «E’ bello vedere i nostri sostenitori sugli spalti durante gli allenamenti, sono d’accordo con questa iniziativa perché abbiamo e avremo bisogno di tutto il loro affetto. I senigalliesi vivono di Vigor e l’anno scorso ci hanno trascinati soprattutto nei momenti in cui potevamo perdere un po’ di fame. Abbiamo vinto un campionato con quel distacco perché vivevamo in un ambiente compatto e sereno».

Nel frattempo, la squadra ha completato la prima settimana di preparazione con una bella amichevole in famiglia disputata sabato e terminata 2-2. «Ho trovato i ragazzi estremamente pronti, soprattutto dal punto di vista mentale – dice Clementi – ed un inizio così intenso non me lo aspettavo. Il merito è loro ed evidentemente hanno svolto alla perfezione i programmi personali che abbiamo fornito a luglio. Quasi tutta la squadra conosce i metodi di lavoro, la concentrazione che serve. Lavoriamo con grande entusiasmo».

Il mister poi si inizia ad affacciare sul campionato di Serie D: «Conosciamo al momento poco delle nostre rivali, considerando anche che non sono stati comunicati i gironi. Sarà bello confrontarsi con realtà marchigiane importanti, penso alla Samb o al Fano. Ma anche al Porto d’Ascoli, la società che più mi ha impressionato per organizzazione e risultati, conosco bene il loro tecnico e quindi non sono sorpreso. Si stanno attrezzando tutte, ma anche noi abbiamo messo a segno colpi di mercato e siamo pronti, qualora ci fosse il bisogno, a sistemarci in futuro. Ma sono fiducioso, ripartire da basi solide era fondamentale. I ragazzi migliorano allenamento dopo allenamento ormai da due anni e meritavano questo step in avanti. Vedremo come sarà l’impatto in D, vedo grande fame, grande voglia – conclude il tecnico – e non mi spaventa che tanti dei nostri ragazzi non siano ancora etichettati come giocatori di categoria. Lo diventeranno se continueremo a lavorare così».