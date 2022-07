Ancona, nuova affiliazione per il settore giovanile: saldo il legame con il Matelica 1921

ANCONA- Novità ghiotte provengono dal settore giovanile con la notizia dell’affiliazione della società biancorossa all’SS Matelica calcio 1921. La notizia, che era nell’aria da qualche giorno, ha avuto la conferma ieri sera, mercoledì 13 luglio, nella sede del campo sportivo Giovanni Paolo II.

«Ho il piacere di presentare l’unione con il Matelica – ha detto l’amministratore delegato Roberta Nocelli – Il progetto affiliazioni è un’idea ambiziosa, attraverso cui si propone di rafforzare il legame con il territorio marchigiano e nelle provincie confinanti. Tante le attività in programma dove non si guarderà solamente al lato sportivo, ma anche ad una comune crescita formativa e culturale insieme alle società affiliate. Questi gli obiettivi: strutturare i legami con le realtà calcistiche ma senza porsi limiti territoriali, il tutto per crescere insieme e scoprire i campioni biancorossi del futuro». Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente del Matelica, Sabrina Orlandi. «Abbiamo un filo conduttore con il club dorico, il legame proseguirà. Siamo contenti di questo, soprattutto per i ragazzi che continueranno ad essere osservati costantemente. E magari, chissà, un giorno potranno debuttare nel professionismo proprio con l’Ancona».