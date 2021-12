Riscossa Jesina a Ferrara: Spal schiantata 4-0

Arriva il riscatto per la Jesina Femminile, reduce da un poker di sconfitte consecutive. In un match valevole per la decima giornata del girone B del campionato di serie C, la formazione leoncella – con il panchina il nuovo tecnico Francesco Baldarelli, subentrato in settimana al dimissionario Emanuele Iencinella – ha espugnato Ferrara superando con un netto 4-0 la Spal di mister Marta Di Matteo. Un successo che consente alla Jesina di abbandonare la zona calda della graduatoria e di issarsi fino al nono posto, con dieci punti, in attesa della sfida del prossimo week-end quando nelle Marche si presenterà il Padova che in classifica è un gradino sotto le leoncelle.

La Jesina si porta avanti nel punteggio già ad inizio match: al 12′ Crocioni approfitta di un lancio in profondità per arrivare a tu per tu con Rolfini. L’estremo difensore spallino riesce a respingere la prima conclusione della biancorossa, ma non può nulla sulla ribattuta vincente, che permette alle marchigiane di andare sull’1-0. Al 44′ la formazione ospita sfiora il raddoppio con Tamburini, ma la sua conclusione da posizione ravvicinata è bloccata da un’attenta Rolfini.

Dopo il riposo, al minuto 62 arriva il secondo gol della Jesina: Valtolina vede l’inserimento di Tamburini all’interno dell’area di rigore e serve la compagna la quale al volo di piatto spiazza Rolfini. Un minuto dopo la squadra biancorossa trova la terza rete ancora con Tamburini che prova la conclusione da fuori area, insaccando la sfera nell’angolino basso a destra. All’84’ la squadra ospite mette a segno il gol del poker con Verdini, che viene servita dentro l’area di rigore e con un tap in al volo supera Rolfini fissando il punteggio sul definitivo 4-0.

Il Tabellino:

ACCADEMIA SPAL – JESINA 0-4 (0-1 p.t.)

ACCADEMIA SPAL FERRARA: Rolfini, Amadori, Malvezzi, Dominici, Braga F. (81′ Calabri), Filippini, Chierici, Sartori (81′ Faccioli), Sattin (55′ Fratini), Tortora (66′ Barison), Braga S. (55′ Martello). All. Di Matteo

JESINA CALCIO FEMMINILE: Generali, Picchio, Battistoni, Crocioni (67′ Verdini), Modesti (74′ Generali), Valtolina (74′ Rossetti), Fiucci, Zambonelli (80′ Coscia), Gambini, Tamburini, Gallina. All. Baldarelli

ARBITRO: Giordano (GR)

ASSISTENTI: Leone (FE), Tagliati (FE)

RETI: 12′ Crocioni, 62′ e 63′ Tamburini, 84′ Verdini