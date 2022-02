Il K Sport punisce una Filottranese generosa

La Filottranese interrompe la striscia di risultati positivi in casa del K-Sport Montecchio. Al termine di una partita combattuta, i biancorossi si arrendono con un rocambolesco 3-2. Un match in cui sono stati gli episodi a fare la differenza, con la squadra allenata da mister Giuliodori che è stata sfortunata in alcuni frangenti dopo comunque aver disputato una gara più che positiva.

Dopo un buon avvio di marca biancorossa, arriva il vantaggio dei locali con un rigore realizzato da Dominici e decretato per un intervento in area di Rossini sanzionato dall’arbitro con la massima punizione. Nonostante lo svantaggio gli ospiti non mollano ed i loro sforzi vengono premiati al 44’ con la rete di Corneli, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina.

Nella ripresa al 52’ il cross di Bastianoni si tramuta in un tiro beffardo che regala il vantaggio ai rossoblu. La Filottranese si riorganizza e riprende in mano le redini delle operazioni ma, su una veloce ripartenza seguente da un corner battuto dai biancorossi, Celato innesca Cocchi che piazza la stoccata del 3-1. Non è finita perché gli uomini di mister Marchetti finiscono in inferiorità numerica, fuori Bolzonetti per doppia ammonizione, e Boccolini sigla la rete del 3-2. Nonostante il generoso forcing finale degli ospiti, alla fine sono i locali a sorridere per l’ottava vittoria in campionato.

«C’è rammarico per il risultato – commenta Marco Giuliodori, tecnico della Filottranese – perché abbiamo veramente raccolto molto meno di quello che abbiamo seminato Avevamo di fronte una bella squadra ma abbiamo tenuto bene il campo, subendo i gol su degli episodi o su nostre ingenuità, come nel caso del terzo gol. Peccato veramente».

Il Tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO – FILOTRANESE 3-2 (1-1 p.t.)

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Ferri (86’ Marfella), Beninati, Bolzonetti, Tonucci, G. Liera, Bastianoni (75’ Ferrini), Dominici, Bracci, Tamburini (81’ Mancini), Cocchi (86’ Rossi). All. Marchetti

FILOTTRANESE: N. Strappini, Severini (62’ Baccarini), Carnevali, Generi (67’ Nitrati), Dignani (50’ Bianchi), Rossini, Marconi, Corneli, Andreucci (59’ Boccolini), Coppari, A. Strappini. All. Giuliodori

ARBITRO: Di Tella (AN)

ASSISTENTI: Varagona (AN), Rinaldi (MC)

RETI: 10’ Dominici su rig., 44’ Corneli, 52’ Bastianoni, 74’ Cocchi, 79’ Boccolini