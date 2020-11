Calcio a 5: Cus Ancona, due tesserati positivi

Il Cus Ancona C5 fa sapere che sono stati accertati mercoledì 4 novembre due positivi al Covid e così tutta l'attività è stata subito interrotta. L’ Asur e la Divisione Calcio a 5 sono state tempestivamente informate. Sull’intera vicenda è intervenuto il numero uno del Cus Ancona David Francescangeli: «Faccio tanta fatica a riconoscermi in uno sport che in nome di un "d'interesse nazionale" sta cercando le scappatoie tra le falle dell'ennesimo Dpcm per proseguire per forza. Non ci sono le condizioni. I protocolli riducono il rischio ma non lo azzerano. Spiegatelo alle decine e decine di atleti in quarantena che lo sport fa bene. Non quello fatto nell'era Covid. Non quello fatto per forza senza percorrere l'unica strada che per etica e lealtà nei confronti degli atleti sarebbe percorribile: tamponi almeno settimanali per chi fa sport con esito prima delle gare».

Francescangeli prosegue appellandosi al Governo e al Coni: «Diamo indicazioni chiare, definite e non interpretabili a piacimento. È molto facile, basta dire stop o trovare i soldi per i tamponi a tutti i dilettanti, ma per farlo bisogna aver cura dell'interesse delle persone, non di quel fantomatico interesse nazionale».