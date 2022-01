L’Ancona riparte dando spettacolo: "manita" servita al Pontedera

Riparte dando letteralmente spettacolo l’Ancona di mister Gianluca Colavitto. Dopo un mese esatto dall’ultima sfida del 2021, i dorici vanno a stravincere a Pontedera imponendosi con un roboante 0-5 che non lascia recriminazioni.

Partenza sprint dei dorici che vanno in rete dopo trentaquattro secondi grazie a Faggioli che capitalizza alla perfezione una palla al bacio di capitan Papa. Il raddoppio arriva dodici minuti dopo dodici minuti ed è siglato da Sereni bravissimo a destreggiarsi in area di rigore prima di trafiggere Sposito. Nella ripresa, invece, inizia lo show di Moretti capace di realizzare una doppietta di pregevolissima fattura che sigilla l’incontro sullo 0-4. Nel finale gloria anche per Iannoni per il definitivo 0-5.

I dorici torneranno in campo domenica prossima (14.30), ancora in Toscana, ma nella tana della Lucchese.

PONTEDERA – ANCONA MATELICA 0-5

PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Matteucci, Espeche, Bakayoko; Perretta, Benedetti (27st Del Carlo), Regoli (27st Parodi), Catanese, Milani; Mutton (27st Benericetti), Magnaghi (34st Mattioli) All. Maraia

ANCONA MATELICA: Vitali; Tofanari, Bianconi (38st Farabegoli), Iotti, Di Renzo; Delcarro (16st D’Eramo), Papa (16st Palesi), Iannoni; Sereni (29st Del Sole), Faggioli (29st Rolfini), Moretti All. Colavitto

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Reti: 1’ Faggioli, 13’ Sereni, 3st e 22st Moretti, 36st Iannoni

Note: ammoniti Espeche, Di Renzo angoli 2-8, recuperi 1’+2', spettatori 222 totali