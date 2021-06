Ancona Team Boxe, coach Pieroni torna sul memorial "Zhora" e i migliori talenti marchigiani

Memorial Kachama Musasa Zhora, Alex Iengo si porta a casa la vittoria interrompendo la serie di vittorie di Michele Campa. Coach Diego Pieroni torna sul match di pugilato che a Torrette ha fatto incrociare i guantoni ad alcuni tra i migliori profili marchigiani della “nobile arte” (GUARDA IL VIDEO).

Ad avere la meglio, nell’evento organizzato dalla Team Boxe Ancona, in collaborazione con GLS Dorica, è stato proprio “Lo Iengo”. «Ha disputato un match di alto livello, ho visto veramente un uomo combattere e non un ragazzo della sua etá, ha dato un grandissimo spettacolo» ha detto Pieroni. Pari per Tommaso Serraiocco: «Come esordio sono veramente soddisfatto nom ha fatto mai un passo indietro sembrava che era giá stato sul ring e aveva altri combattimenti vedendolo là sopra» continua Pieroni. Pareggio anche per Michael Soldato: «Non ha fatto mancare i suoi ganci “alla Tyson” dando spettacolo e questa volta mettendo anche dei montanti molto visibili.Sono soddisfattissimo di questi ragazzi- prosegue Pieroni- che si sono fatti valere in casa senza fare mai un passo indietro. Per il resto come prima organizzazione abbiamo fatto un bel lavoro».