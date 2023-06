Bodybuilding, un marchigiano campione assoluto al WABBA international

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

OSIMO - Un’altra eccellenza sportiva per la regione Marche. Simone Pagano, atleta osimano, trionfa nella categoria Classic Physique e porta a casa il titolo Assoluto Classic di bodybuilding al 4° Trofeo Perusia della Federazione WABBA International – Italia, tenutosi il 20 maggio a Perugia. Simone aveva già portato a casa un oro al suo debutto, durante il 28° Trofeo del Triveneto, facendo parlare di sé e qualificandosi direttamente per il campionato nazionale che si terrà al Rimini Wellness dal 2 al 4 giugno. L’atleta osimano, classe 1987, si allena da anni per questa gara, facendo sacrifici e seguendo un regime di allenamento costante e dieta ferrea. Proprio questa disciplina è stata la formula che ha permesso a Simone di confermare il primo posto sul podio in questa prestigiosa competizione. Ad applaudirlo durante la vittoria sua figlia Mia, la compagna Valentina e un gruppo di amici e parenti. Simone, oltre ad essere un personal trainer e a collaborare con diverse realtà sportive del territorio, è agronomo, impiegato per una nota azienda di farine osimana. Adora la vita in campagna, gli animali e con la sua compagna, laureanda in veterinaria, sta’ avviando un progetto dedicato a grandi e piccini di ritorno alla natura; una startup innovativa che si pone come obiettivo quello di sviluppare il rispetto per l’ambiente e i suoi valori e di far riscoprire la bellezza dell’agricoltura tramite laboratori e attività all’aperto in un’isola verde che stanno creando. Una personalità poliedrica e centrata sugli obiettivi ed un carattere determinato e grintoso hanno permesso al nostro marchigiano di diventare campione. Voglio sfatare il mito “tutto muscoli e niente cervello” - dice Simone - lo sport per me è un toccasana. Con un lavoro in cui servono concentrazione e precisione andare in palestra non è un hobby ma un vero bisogno fisiologico, allenarmi mi fa stare bene, in pace con me stesso e quando alleno gli altri vedere i loro progressi mi esalta e motiva. Ora vi aspetto al Rimini Wellness, devo correre ad allenarmi. Prossima tappa importante per Simone dopo il Rimini Wellness saranno i campionati mondiali WORLD CHAMPIONSHIP WABBA INTERNATIONAL il 18 giugno 2023.