Bocce, 44° Gran Premio Città di Tolentino: tutti i premi ed i risultati

TOLENTINO – La Bocciofila Tolentino del presidente Claudio Pascucci ha ospitato l'edizione numero 44 del Gran Premio Città di Tolentino, unica gara per le categorie B e C che si è potuta comunque disputare, nonostante le restrizioni dovute al Covid, in quanto ritenuta “di interesse nazionale”.

Agli ordini del direttore di gara Graziano Gattari si sono sfidate 61 coppie (29 di categoria B e 32 di categoria C) in un'unica competizione per entrambe le categorie. Per la bocciofila Tolentino non è stato soltanto un successo organizzativo, ma anche un successo sportivo visto che la vittoria è rimasta in casa grazie alla coppia composta da Graziano Pettinari e Andrea Gattari (Tolentino) che in finale hanno sconfitto 10-5 Pietro Grottini-Sergio Baffetti (Loreto). Terzo posto per Stefano Mercuri-Paolo Grilli (Fontenera) che in semifinale avevano ceduto 10-7 a Pettinari-Gattari, quarti Mirko Rainelli-Larry Andrenacci (Corva) che in semifinale avevano perso 10-3 contro Grottini-Baffetti.

Tutto si è svolto nel rispetto delle regole anti-Covid e, ovviamente, con accesso al bocciodromo riservato agli addetti ai lavori. A Tolentino si replicherà domenica 29 con una gara nazionale juniores.