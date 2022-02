Tamberi stupisce in NBA: 15 punti e schiacciata super all’All Star Game

CLEVELAND - Schiacciata vincente a canestro davanti al pubblico NBA. E’ Gianmarco Tamberi, che per una notte ha messo da parte il salto in alto stupendo nel basket targato USA. Come riporta il quotidiano online “Open”, a Cleveland la medaglia d’oro di salto in alto ha partecipato a un evento dell’All Star Game della celebre franchigia americana.

Per lui uno score di 15 punti, 10 rimbalzi e una schiacciata già virale. Prodezze che non sono bastate per strappare il successo nel match, ma questa è un'altra storia.