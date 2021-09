Supercoppa, La Luciana Mosconi all'esame Raggisolaris Faenza

Venerdi alle 12 il via alle final eight di Supercoppa

E' tempo di Final eight per la Luciana Mosconi Ancona. I ragazzi di coach Coen si troveranno di fronte la Raggisolaris Faenza nel primo quarto di finale che apre il weekend di Lignano Sabbiadoro. Le due squadre arrivano a questa sfida dopo aver vinto i propri gironi dimostrando già una buona condizione in questo primo scorcio di stagione.

Entrambe le compagini si presentano ai nastri di partenza con ottimi propositi per il campionato di Serie B che, strano scherzo del calendario, apriranno proprio una contro l'altra nel remake della sfida di domani a distanza di una settimana.

Domani però, si gioca per il primo trofeo della stagione, appuntamento alle ore 12.00.