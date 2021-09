Supercoppa: Battuta Senigallia, la Luciana Mosconi vola alle Final eight

La Luciana Mosconi Ancona vola alle Final eight di Lignano Sabbiadoro. I ragazzi di coach Coen hanno avuto la meglio della Goldengas Senigallia in una finale combattuta fino alla sirena.

Al PalaRossini i biancoverdi giocano una partita dai due volti. Nella prima metà di gara, la Luciana Mosconi trova con continuità la via del canestro e mantiene il controllo della partita, 26 a 17 il primo parziale. Nel secondo quarto la musica non cambia e i biancoverdi allungano fino al 44 a 31 dell'intervallo lungo. Nella ripresa i padroni di casa, vanno in blackout in attacco e subiscono la rimonta degli ospiti. Senigallia arriva fino al -1 con un parziale di 12 a 0. A metà del quarto, però Centanni e compagni ritrovano la via del canestro e chiudono il parziale avanti 51 a 45. Nell'ultimo periodo la partita continua sul filo dell'equilibrio con le due squadre che rispondono colpo su colpo. La Goldengas approfitta della solita pausa della Luciana Mosconi e riesce anche a trovare il sorpasso. I biancoverdi, però ritrovano ancora una volta la via giusta che riescono a mantenere fino alla sirena dove il tabellone dice 67 a 64.

La Luciana Mosconi entra nelle 8 finaliste di Supercoppa e ad attenderla ci sara la Raggisolar Faenza. Appuntamento il 24 settembre a Lignano Sabbiadoro.