Supercoppa: La Goldengas Senigallia affronta Imola per un posto nei quarti di finale

La Goldengas Senigallia si prepara per gli ottavi di Supercoppa contro Andrea Costa Imola. A causa dell' alluvione occorsa giovedì notte, il Palazzetto dello Sport non sarà fruibile e la partita verrà giocata al Palatriccoli di Jesi.

Partita molto particolare, quindi, che arriva in un momento in cui Senigallia è in ginocchio. Difficile parlare di basket, ma i biancorossi onoreranno comunque l'impegno, scendendo in campo a testimonianza del fatto che, anche se gravemente colpita, la nostra città è sempre pronta a rialzarsi e combattere.

Appuntamento per la palla a due domenica 18 settembre alle 18.00.