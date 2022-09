Supercoppa: La Goldengas Senigallia batte Faenza e passa il turno

Seconda vittoria in altrettante uscite per la Goldengas Senigallia, che strappa il pass per gli ottavi di Supercoppa LNP al termine di una battaglia vera contro Faenza.

Fondamentale, per poter affrontare la partita viso aperto, il rientro di Musci e Lemmi: il primo ad occupare il suo posto nel pitturato e il secondo a mettere tanta intensità ambo i lati del campo.

Senigallia giocando di squadra ( 20 assist ) e vedendo entrare con contnuità il tiro da oltre l'arco ( Pozzetti 5/9) porta ben quattro giocatori in doppia cifra, statistica decisiva per vincere contro una compagine ben organizzata come Faenza. Ancora agonismo e intensità si dimostrano marchio di fabbrica di questa squadra operaia, che regalerà ancora emozioni questa domenica.

Tra le mura del Palas arriverà la vincente tra Imola e Ozzano per un ottavo di finale tutto da godersi.

SENIGALLIA: Santucci 17, Giacomini 11, Gnecchi 3, Neri 8, Casabianca ne, Valle, Lemmi 5, Camilletti ne, Cerruti 1, Marini ne, Musci 13, Pozzetti 21. All.: Filippetti

FAENZA: Bandini 4, Siberna 4, Vico 6, Poggi 11, Voltolini 10, Molinaro13, Petrucci 2, Aromando 16, Ragazzini ne, Pastore 5, Nkot Nkot ne. All.: Garelli