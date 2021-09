Supercoppa di B, domenica Luciana Mosconi Ancona e Senigallia si giocano la finale

Un derby in finale. Domenica al PalaRossini andrà in scena la finale per l'accesso alle Final eight tra la Luciana Mosconi Ancona e la Pallacanestro Senigallia. Entrambe le squadre arrivano da vittorie convincenti nei turni precedenti e si affrontano per la 6 volta nella storia. Il bilancio nelle sfide è di 4 a 2 per Senigallia. I ragazzi di coach Coen proveranno a migliore lo score contro i cugini, e per farlo servirà una grande prestazione contro uno dei roster più quotati della categoria.

Appuntamento al PalaRossini per vincere il pass alle final eight di Lignano Sabbiadoro.