Supercoppa, La Luciana Mosconi eliminata ai quarti di finale

Finisce ai quarti la corsa alla supercoppa della Luciana Mosconi Ancona. I ragazzi di coach Coen buttano via una partita che sembrava saldamente nelle proprie mani, in semifinale ci va la Raggisolaris Feanza.

Partita combattuta fino all'ultimo quella che ha aperto la Final eight di Lignano sabbiadoro. Dopo una buona partenza della Raggisolaris, la Luciana Mosconi inzia ad entrare in ritmo in attacco e, una volta messo il naso avanti non si volta più. All'intervallo lungo Ancona va a riposo con la doppia cifra di vantaggio e un controllo totale sulla sfida (32 - 22). Nella ripresa Ancona aumenta il vantaggio ma Faenza ha il grosso merito di non mollare. La partita cambia, quando la difesa neroverde inzia a fare sul serio e le percentuali anconetane, altissime nei primi due quarti e mezzo, crollano. Faenza piano piano rientra nel match e va a riposo sul -7 al 30'. Nell'ultimo quarto la Luciana Mosconi non trova mai la retina e Feanza rientra definitivamente e completa la rimonta a pochi secondi dalla fine con la tripla di Siberna del 59 a 57. La risposta degli anconetani è un altro possesso buttato e i liberi di di Petrucci chiudono la sfida, alla sirena il punteggio è 61 a 57. La Raggisolaris Faenza va in semifinale, per la Luciana Mosconi un'occasione sprecata che fa suonare qualche campanello d'allarme per Centanni e compagni.