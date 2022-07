Una settimana sognando di “volare”, il “Pajola Camp” della Stamura esalta giovani e sogni

ANCONA- Una settimana sognando di diventare “grandi” come Alessandro Pajola, il campione della Virtus Bologna – in Summer League Nba con i Dallas Mavericks – cresciuto nella cantera del Cab Stamura. E proprio il Cab Stamura, in suo onore, esordirà a breve con il primo ’”Alessandro Pajola Basketball Camp”, un campus per sognare ad occhi aperti.

Dal 17 al 23 luglio sul parquet del Palaprometeo e a supporto nella struttura del Centro Sportivo Fair Play, sarà l’occasione per tutti i ragazzi nati dal 2007 al 2010 di cimentarsi in una settimana di camp all’insegna del divertimento e del miglioramento insieme ad Alessandro Pajola che, più di tanti altri. conosce l’importanza dell’allenarsi per raggiungere traguardi che a volte sembrano irrealizzabili e che invece possono diventare realtà. Giornata piena con la possibilità di vivere a stretto contatto con compagni e istruttori dalle 9.00 alle 17.00. Si prospetta già un boom di iscritti, secondo le prime indiscrezioni, per un evento destinato, in futuro, a diventare una costante dell’estate cestistica anconetana.