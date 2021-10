Half Court 3vs3: il sogno dei Silverback svanisce contro la Spagna

E' finito sabato scorso il sogno del team italiano Silverback ai quarti delle Redbull Half Court World Champion Finals. Il team anconetano, in rappresentanza dell'Italia, ha perso contro la Spagna.

Gli italiani sono partiti in vantaggio 11-10, poi i falli commessi hanno influito sul match concedendo troppi tiri liberi e il risultato finale di 15-11 per gli spagnoli che hanno staccato il pass per la passano in semifinale. La ma nifestazione mondiale è stata vinta da Serbia e russia, rispettivamente nelle categorie maschile e femminile.