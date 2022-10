Serie B: Una grande Goldengas con il cuore porta a casa il derby contro Ancona

Girone C

Grande vittoria della Goldengas Senigallia che, nel derby contro Ancona, tira fuori gli artigli nel momento decisivo e porta a casa due punti importantissimi e speciali.

Una gara molto combattuta come ci si aspettava per un derby molto sentito . Partono meglio i padroni di casa che nei primi due quarti trovano con continuità la via del canestro e vanno all'intervallo lungo avanti.

Nella ripresa però, l'attacco di Senigallia si inceppa e la Luciana Mosconi, grazie ad un parziale di 8 a 21 ribalta il match e mette la testa avanti. Proprio nel momento più complicato, la Goldengas tira fuori gli artigli, ritrova il proprio attacco e abbinando una grande difesa porta a casa la vittoria regalando ai propri tifosi una grande gioia.

Pall. Goldengas Senigallia - Luciana Mosconi Ancona 76-70 (23-21, 22-16, 8-21, 23-12)

Pall. Goldengas Senigallia: Matteo Neri 21 (5/6, 2/4), Simone Pozzetti 15 (2/5, 3/6), Matteo Santucci 14 (3/4, 1/5), Michael Lemmi 7 (2/7, 1/2), Francesco Gnecchi 7 (1/3, 1/3), Emanuele Musci 6 (3/7, 0/0), Marco Giacomini 3 (1/2, 0/4), Luca Valle 3 (0/1, 1/2), Matteo Cerruti 0 (0/0, 0/0), Matteo Valletti 0 (0/0, 0/0), Diego Arceci 0 (0/0, 0/0), Cristiano Marini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 24 - Rimbalzi: 38 7 + 31 (Simone Pozzetti 8) - Assist: 16 (Marco Giacomini 5)

Luciana Mosconi Ancona: Leonardo Ciribeni 18 (8/14, 0/3), Tommaso Carnovali 14 (0/3, 4/9), Matteo Ambrosin 14 (2/4, 2/8), Mohamed Toure 10 (2/4, 2/2), Lorenzo Panzini 5 (1/3, 1/4), Yannick Giombini 4 (2/3, 0/3), Alberto Bedin 3 (1/4, 0/0), Nicola Calabrese 2 (1/1, 0/1), Niccolò Piccionne 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 18 - Rimbalzi: 36 6 + 30 (Alberto Bedin 10) - Assist: 9 (Mohamed Toure 4)