Serie B: Prima vittoria esterna per la Luciana Mosconi Ancona

Primo squillo in trasferta per la Luciana Mosconi Ancona che con una buona prova di carattere espugna con pieno merito il parquet dell’USE Empoli al termine di una partita comandata sin dall’inizio e condotta in porto con autorità resistendo alla continua voglia di riemergere dei padroni di casa. I dorici hanno avuto il merito di partire fortissimo e quello 0-11 iniziale risulterà addirittura decisivo ai fini del risultato finale perché il vantaggio dorico si è aggirato mediamente sui 10 punti con qualche picco bianconerovede (il +16 di fine terzo quarto) e il rientro finale empolese che ha messo un po’ di pepe nella coda del match. All’interno di una buona prova di squadra da sottolineare la prestazione di Capitan Panzini (24 punti, dei quali 14 nel primo tempo, e 6/10 da tre) di quella tutta sostanza di Leo Ciribeni (14 e 5 recuperi) della prima doppia cifra di Tommaso Carnovali (17 con 5/11 da tre) e la conferma di Yan Giombini ancora mattatore a rimbalzo (14 dopo i 16 catturati contro Imola).

La Luciana Mosconi inizia come forse meglio non avrebbe potuto. Le triple di Carnovali e Panzini aprono il parziale di 0-11 dopo quasi 3’ di gioco. Empoli annaspa sbagliando troppo in attacco con il time out chiesto da coach Valentino a -6’02” dalla fine del primo quarto sul 14-3 per gli ospiti. Ancona conduce 8-19 con la penetrazione di Ciribeni, Empoli si scuote con un gioco da tre punti di capitan Sesoldi e la tripla di Cerchiaro (14-19) ma Ancona chiude il parziale con due conclusioni vincenti di Tourè in fotocopia in arresto e tiro dal cuore dell’area per il 14-23 del 10’.

Empoli prende confidenza con il tiro pesante a inizio di seconda frazione e le triple di Cerchiaro e Mazzoni portano i locali sul 20-25 sospinti dal calore del partecipe pubblico amico. La bomba di Casella porta i toscani a solo un possesso pieno di distanza (25-28) ma la Luciana Mosconi è brava, attenta e lucida nei momenti cruciali del match. Ciribeni è inarrestabile quando accelera e penetra, poi c’è Giombini che decide di fare da solo quando vola al ferro per una schiacciata da highlights. A -2’19” i dorici sono sul +9 (25-34) e per Empoli è tutto da rifare. Negli ultimi attimi del primo tempo arrivano le triple di Panzini e Carnovali per una Luciana Mosconi che vola sul 29-40. La sirena dell’intervallo giunge dopo il liberi dei padroni di casa con il 33-40 di metà incontro.

Empoli riduce a -8 (37-45) a inizio di ripresa con i primi punti dell’atteso Hidalgo. La Luciana Mosconi rimane comunque sul pezzo e trova una tripla fondamentale di Carnovali a fil di sirena dei 24” per il 40-50. E’ proprio il bomber di Melzo il protagonista del buon momento della Luciana Mosconi che va sul 42-57 con 3’ da giocare nel terzo periodo. Dopo il time out Empoli riduce sul 46-57 ma nell’ultimo minuto di quarto Panzini e Ciribeni scrivono 46-62 sul risultato del 30’.

Ancona ha le mani immerse sulla partita, ma Empoli ha il grande merito di non credersi mai vinto. Dalla lunetta i biancorossi di casa riescono a tornare a -10 (54-64) ma Ancona ha un Lorenzo Panzini in più è la sua tripla affossa nuovamente le velleità locali. A -4’ dalla fine i due liberi di Ciribeni mettono gli ospiti sul +12 (57-69), Empoli continua a litigare con il ferro e il tempo scorre inesorabile vantaggiando gli ospiti. Casella segna da tre punti (60-69) e infiamma il pubblico che continua a crederci. La Luciana Mosconi sbaglia un paio di possessi importanti e allora arriva la bomba di Antonini dall’angolo del -6 (63-69) a -1’28” dalla fine. L’azione successiva della Luciana Mosconi muore con una infrazione di 24” e allora Empoli ha l’occasione di accorciare ancora ma stavolta la tripla di Sesoldi si spegne sul primo ferro. Ancona torna in attacco e trova con Tourè il canestro che mette definitivamente a tacere i sogni degli empolesi con Panzini che dalla lunetta arrotonda il suo score e confeziona definitivamente la vittoria dorica per il definitivo 66-75.

USE Computer Gross Empoli – Luciana Mosconi Ancona 66-75 (14-23, 19-17, 13-22, 20-13)

USE Computer Gross Empoli: Andrea Casella 18 (2/3, 4/9), Anfernee Hidalgo 9 (3/5, 1/7), Obinna Nwokoye 9 (3/7, 0/0), Fabio Dal maso 6 (3/5, 0/0), Luca Giannone 6 (0/0, 1/1), Alessandro Antonini 6 (0/0, 1/7), Simone Cerchiaro 6 (0/1, 2/4), Daniele Sesoldi 3 (1/4, 0/8), Marco Mazzoni 3 (0/0, 1/3), Lorenzo Baccetti 0 (0/0, 0/2), Mauro Marchioli 0 (0/0, 0/0), Matteo Menichetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Andrea Casella 10) – Assist: 14 (Anfernee Hidalgo 7)

Luciana Mosconi Ancona: Lorenzo Panzini 24 (0/1, 6/10), Tommaso Carnovali 17 (1/2, 5/11), Leonardo Ciribeni 14 (5/6, 0/4), Mohamed Toure 8 (4/8, 0/1), Yannick Giombini 6 (3/4, 0/5), Alberto Bedin 6 (3/5, 0/0), Matteo Ambrosin 0 (0/2, 0/3), Nicola Calabrese 0 (0/0, 0/0), Davide Petrilli 0 (0/0, 0/0), Niccolò Piccionne 0 (0/0, 0/0), Sega Tamboura 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 – Rimbalzi: 37 9 + 28 (Yannick Giombini 14) – Assist: 14 (Lorenzo Panzini, Tommaso Carnovali, Leonardo Ciribeni, Mohamed Toure, Yannick Giombini, Alberto Bedin, Matteo Ambrosin 2)