Serie B: La Goldengas Senigallia in trasferta a Roma per blindare i play-off

Il treno play-off per la Goldengas Senigallia passa da Roma. Al PalaLuiss i ragazzi di coach Peverada affrontano una Luiss in grande forma.

La 29esima giornata di campionato propone due sfide intrecciate che possono chiudere o riaprire tutti i giochi per gli ultimi posti disponibili per i play-off. Luiss Roma - Senigallia e Raggisolaris Faenza - Ozzano, infatti possono essere decisive. Due vittorie esterne chiuderebbero praticamente i giochi con Senigallia e Ozzano che blinderebbero la qualificazione.

Non sarà facile per la Goldengas portare via i due punti dalla capitale. La Luiss infatti, arriva da una serie di 6 vittorie nelle ultime sette sfide che gli ha permesso di scalare la classifica fino a sognare un posto play-off.

I marchigiani però dopo un'anno passato nelle prime 8 posizioni non vogliono perdere l'occasione di chiudere una stagione straordinaria regalandosi la possibilità di sognare.

Appuntamento sabato 30 aprile, palla a due alle 18.00.