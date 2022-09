Serie A2 femminile, test positivo per l'Ancona Basket Girls contro la PF Umbertide

C’era attesa e curiosità per il primo assaggio di Serie A2 del Basket Girls formato 2022-2023 e se il buongiorno si vede dal mattino, le premesse sono senz’altro positive. Nella prima uscita stagionale contro la Pallacanestro Femminile Umbertide le biancorosse si dimostrano competitive, senza subire in nessun modo né l’impatto mentale né la diversa intensità della categoria.

Con il punteggio azzerato ad ogni quarto, la formazione di coach Castorina, priva della neo arrivata Serena Bona alla prese con una leggera infiammazione al ginocchio (oltre che della lungodegente Pierdicca), perde di misura i primi due periodi (21-18; 24-18), con qualche difficoltà ad adattarsi difensivamente alle umbre.

Ma negli ultimi due parziali le doriche cambiano ritmo e vincono (10-17; 13-18), ruotando tutte le effettive mostrando già buone cose da diverse giocatrici. Molto in palla è parso l’asse Mataloni-Rimi, con la playmaker anconetana ad offrire assist invitanti e la lunga siciliana già in forma campionato.

Molto bene anche Yusuf, che in questa prima uscita ha dimostrato come la sua fisicità potrà essere difficilmente contenibile anche in A2. Così come sorprendente è stato l’apporto della 2005 Agnese Gianangeli, che, senza alcun timore reverenziale, ha giocato molti minuti di grande qualità, allargando quindi le certezze per coach Castorina.

Ma più in generale, bene anche Maroglio, Albanelli, Pelliccetti e Mandolesi, forse un po’ in ritardo la francese Dianè, che ha trovato poche soluzioni sul perimetro.

Dopo questa buona prima uscita stagionale, il Basket Girls tornerà in palestra lunedì, pronto ad iniziare la sua quarta settimana di preparazione precampionato, che culminerà con la seconda amichevole stagionale contro Roseto, in programma domenica 18 settembre alle ore 18 al Palascherma.