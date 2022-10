Basket Girls Ancona, esordio da urlo: Maroglio sulla sirena regala la vittoria

E' davvero una partita incredibile, di rara intensità, senza esclusione di colpi, con continui capovolgimenti di fronte e decisa soltanto all’ultimo respiro, quelle che segna l’esordio della matricola Basket Girls Ancona nel campionato di Serie A2 di basket femminile.

Le biancorosse di Castorina si prendono il gusto dolcissimo che solo un buzzer beater sul suono della sirena può dare e incasellano i primi due punti del campionato. Il Basket Girls ha vinto con la prodezza dell’esterna sangiorgese che a 2″ dalla fine si inventa una rimessa stile playground. E’ lei stessa infatti a rimettere la palla in gioco in zona di attacco. Fa carambolare il pallone sul corpo dell’avversaria che le restituisce l’occasione per l’ultimo tiro. E mentre suona la sirena la sua tripla è una delizia per i numerosi sportivi dorici accorsi al Palascherma nella sera del debutto.

Se l’epilogo è stato palpitante i 39′ e 58″ che lo hanno preceduto non sono stati sicuramente da meno.

La partita - Savona parte molto bene e con un’ottima percentuale nel tiro da tre punti sembra prendere il largo nel primo quarto. Le liguri comandano 4-16 alla quarta tripla realizzata e toccano poco dopo il +13 (5-18) con il jumper dell’esperta Zanetti. L’approccio del Basket Girls all’A2 è rivedibile. Forse gioca anche un pò l’emozione dell’esordio, sicuramente influisce un livello di intensità che le liguri sanno mettere in campo. Castorina pesca dalla panchina cercando nuove idee e trova in Albanelli e Yusuf energie importanti riuscendo a ricucire parte dello strappo e andare alla prima pausa sotto 10-18.

Il secondo quarto vede un Basket Girls trasformato. Le doriche si tolgono l’armatura pesante delle debuttanti ed entrano definitivamente in partita. Salvestrini e Paleari iniziano comunque bene il periodo colpendo ancora da tre punti. Ma sul 15-26 per Savona la partita cambia. Albanelli ispira il “parzialone” di 15-2 che porta Ancona avanti a -1’25” dall’intervallo. Un frangente fatto di attenta difesa, presenza a rimbalzo e attacchi puntuali e mai affrettati. Savona smarrisce l’effervescenza nel tiro da tre (6/12 comunque all’intervallo) e segna appena due punti dalla lunetta. Il sorpasso dorico lo firma Pelliccetti con cinque punti di fila che fanno sobbalzare dal seggiolino il pubblico di casa. Coach Dagliano si affida alla sua lunga Pobozy ma il Basket Girls arriva alla pausa in piena fiducia sul 34-30 dopo i canestri arrivati dalle mani esperte di Bona e Mataloni.

In avvio di ripresa Bona porta Ancona sul 38-30, Savona ritrova il tiro da fuori con Paleari ma adesso sembra che le padrone di casa ne abbiamo di più. Pelliccetti ed Albanelli colpiscono da lontano, il resto lo fa vedere Bona che sotto canestro non si risparmia con colpi di mestiere e grande talento. A metà di terzo quarto le Girls conducono 45-38 e toccano ancora il +8 (50-42) con la nuova tripla di Albanelli. Il finale di periodo è però delle liguri che dopo il doppio errore dalla lunetta di Pobozy trovano quattro punti dalla media distanza di Ceccardi per il 50-46 del 30′ con un terzo periodo chiuso sul 16 pari.

L’inizio di ultimo quarto avrebbe potuto scrivere benissimo l’epilogo della partita. Savona parte fortissimo e si porta avanti 50-57 con un break di 0-11 da togliere fiato e coraggio. In mezzo al parziale subito ci sono due time out di Castorina ma il Basket Girls sembra alle corde con una difesa in calo e una fase offensiva dove il gioco corale viene a mancare a scapito di azzardate soluzioni individuali. A scuotere le locali ci pensa la solita Albanelli. Ancora una tripla seguita subito dopo dall’unico canestro dal campo di Rimi. Ancona si ritrova a -2 in un baleno e torna a crederci consegnando ora tutte le paure alle avversarie.

A -2’13” dalla fine il 2/2 di Mataloni rimette le locali avanti (59-58). Savona trova due jolly da tre punti con Paleari, con la seconda conclusione che arriva allo scadere dei 24″ con una tripla di tabella che griderà vendetta. Le liguri sono sul 59-64 quando arriva l’ultimo, incredibile, minuto. Mataloni segna il -3, Paleari viene mandata in lunetta e realizza soltanto il secondo libero per il 61-65 a 24″ dalla fine.

Ci crede ancora Ludovica Albanelli che dall’angolo mette la tripla del -1. Savona pasticcia sulla rimessa, Albanelli cerca il recupero ne nasce una palla a due con la freccia che premia le ospiti. Si prosegue con la nuova rimessa per Savona e stavolta Picasso commette un errore capitale infilandosi nel raddoppio di Maroglio e Albanelli. Nuova palla a due e stavolta il possesso è del Basket Girls. Stefania Maroglio da buona amante dei campetti e dei tornei 3×3 sa bene come si fa. Picasso le gira le spalle, e la sangiorgese rimette il pallone facendolo rimbalzare sul corpo dell’avversaria. Il destino della partita le ritorna in mano e con la tripla frontale manda in visibilio il pubblico di casa regalando il primo successo alla squadra di coach Sandro Castorina.

IL TABELLINO DI BASKET GIRLS ANCONA-AZIMUTH WEALTH MANAGEMENT SAVONA 67-65 (10-18, 24-12, 16-16, 17-19)

BASKET GIRLS ANCONA: Baldetti n.e., Rimi 3, Mataloni 13, Albanelli 20, Gianangeli 2, Garica n.e., Mandolesi, Diane 2, Pelliccetti 9, Yusuf, Maroglio 5. All.Castorina. Ass.Montanari e Recanatini. Prep.Fis. Crucitti

AZIMUTH WEALTH MANAGEMENT SAVONA: Ceccardi 7, Vivalda 6, Salvestrini 8, Gorini n.e, Sansalone, Picasso 4, Paleari 12, Leonardini 6, Pobozy 13, Zanetti 9. All.Dagliano. Ass. Cacace