Serie A2 femminile, Ancona Basket Girls alla terza settimana di preparazione

Primi bilanci e considerazioni in casa Basket Girls Ancona che è entrato nella sua terza settimana di preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A2 di basket femminile. La matricola biancorossa ha rotto il ghiaccio giocando la prima amichevole di preseason sul campo del PF Umbertide, test positivo per le ragazze di coach Sandro Castorina che commenta così il primo impatto sul campo della sua nuova squadra.

“Siamo moderatamente soddisfatti – dice il tecnico osimano al sito ufficiale del club – era la prima partita con tante attenuanti del caso e non eravamo neanche al completo. L’impatto è stato comunque positivo e in crescendo lungo tutti i 40′. All’inizio forse abbiamo fatto fatica ad adattarci anche perchè è stata un’amichevole molto intensa dovuta anche alle caratteristiche di Umbertide che è una squadra molto agonistica per natura. Però siamo cresciuti all’interno della partita e quelle cose che volevamo vedere a livello di squadra sono venute fuori e anche abbastanza bene. Per il resto prova positiva per quanto riguarda l’impegno generale nonostante non ci sia ancora una condizione fisica ottimale. Un punto su cui lavorare è che dobbiamo forse trovare il modo di coinvolgere maggiormente le nostre esterne per metterle in grado di poter tirare un pò più libere, ma penso che con il tempo riusciremo a trovare una soluzione.”

Archiviata la prima amichevole è già tempo di pensare alla prossima partita che vedrà il Basket Girls giocare al Palascherma contro il Panthers Roseto.

“La partita con Roseto – prosegue Castorina – va considerata sempre nel contesto di partite di precampionato. Aggiungeremo qualcosa di altro dal punto di vista tecnico-tattico cercando di compiere un passo in avanti e cercare di vedere se questo lavoro settimanale sta dando i suoi frutti. Sicuramente Roseto è una buona squadra seppur sia alla sua prima esperienza in A2 ma credo che abbia costruito un buon roster e quindi sarà un test probante.”

Una prima certezza di questo nuovo Basket Girls è portata dall’ambiente che si respira quotidianamente nello spogliatoio biancorosso e l’armonia del gruppo che sembra essere ancora l’arma in più di questa squadra.

“Siamo molto sereni e tranquilli – prosegue il coach – stiamo lavorando bene, il gruppo è buono e le nuove ragazze si stanno integrando alla perfezione con il resto della squadra. Le caratteristiche che ci avevano contraddistinto anche lo scorso anno dal punto di vista ambientale sono rimaste tali e ancor più radicate e ciò ci permette di lavorare in serenità per essere pronti per l’inizio del campionato.”

Dividendosi tra le sedute al Palarossini e quelle al Palascherma il Basket Girls prosegue la sua preparazione. Serena Bona sta seguendo un programma differenziato per una infiammazione al ginocchio che sconsiglia forzature in un periodo così delicato come quello attuale. Domenica 18 settembre (con palla a due prevista per le ore 18.00) seconda uscita amichevole per Mataloni e compagne che debutteranno sul parquet del Palascherma ospitando Roseto.