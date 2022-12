Serie A2 femminile, non basta un buon primo tempo: le Basket Girls Ancona vanno ko a Vigarano

La Pallacanestro Vigarano ritrova smalto e forza e supera con un chiaro 87-70 le Basket Girls Ancona. Decisiva per la vittoria delle padrone di casa una Perini letteralmente scatenata con 24 punti a referto.

A darle manforte la doppia doppia da 15+10, quasi di ordinanza, per Bocola e Sammartino che dalla panchina piazza 10 punti e 9 rimbalzi. Fondamentale anche la percentuale al tiro da 3, 50% 13 su 26.

Per le Girls Ancona grandissima prova dell''esperta Mataloni che chiude il referto con 23 ma che non bastano ad evitare il ko.

La partita - Vigarano parte bene e mette subito le cose in chiaro andando sul +10 (15-5) contro un Basket Girls che entra in partita a metà di primo quarto riducendo sul 17-15 e andando alla prima pausa sotto 23-20 con Mataloni e Pelliccetti in evidenza.

Il secondo quarto è il momento migliore delle biancorosse dell’intera partita. Sul 30-22 Vigarano subisce un parziale di 11-0 con Mataloni, Maroglio e ancora Pelliccetti protagoniste. A 3′ dall’intervallo Mataloni arriva in doppia cifra con la tripla del 34-36, poi è imitata da Albanelli che segna il 36-39. Marchi riduce le distanze per Vigarano e il primo tempo si chiude con il primo canestro della serata di Yusuf per il 40-41 di metà percorso.

A inizio di ripresa Vigarano si vede aggravare la situazione falli con il 4°di Edokpaigbe e il 3° di Olajide. Coach Borghi non cambia niente perchè capisce che è il momento buono per mordere la partita. Lo strappo arriva da un gioco da 4 punti di Bocola che segna la tripla e subisce il fallo di Bona per il 49-45 che rompe gli equilibri.

Le ex civitanovesi Perini e Bocola firmano l’allungo per Vigarano che si ritrova con il vantaggio in doppia cifra (55-45).

Ancona fa grande fatica a trovare il canestro e solo nel finale di quarto riesce a sbloccarsi. Rimi, Pelliccetti e Yusuf riportano le ospiti sotto la doppia cifra di svantaggio con il 59-50 scritto nella casella del risultato del 30′.

Il Basket Girls è ancora in partita ma non sfrutta a dovere le occasioni che gli capitano. Una di queste è l’antisportivo fischiato a De Rosa sul 59-54 in apertura di quarto periodo. Mataloni fa 1/2 ai liberi e le biancorosse non concretizzano il possesso che poteva riaprire definitivamente i conti.

Dall’altra parte Vigarano rispolvera l’artiglieria pesante e spara tre triple (una Sammartino e due Cecili) per il 68-55. Il Basket Girls cerca di replicare ostinandosi in un tiro da tre punti che non è efficace. Il tiro pesante è invece l’arma in più per Vigarano che decolla sul 76-57 a 5′ dalla fine con la tripla di Sammartino dopo il gioco da tre punti di Perini.

Un duro colpo allo stomaco per le biancorosse che non riusciranno a reagire con determinazione.

L’ultima ad arrendersi Margherita Mataloni che colleziona tiri liberi svalicando quota 20 punti segnati. Ma il tutto serve solo per aggiornare i numeri e le statistiche di una partita già indirizzata.

Finale 87-70 per la Pallacanestro Vigarano che torna alla vittoria lasciando che sia il Basket Girls Ancona a continuare la sua striscia negativa, una striscia arrivata alla quinta sconfitta .

Il tabellino di Pallacanestro Vigarano - Basket Girls Ancona 87 - 70 (23-20, 40-41, 59-52, 87-70)

PALLACANESTRO VIGARANO: Edokpaigbe* 9 (3/4, 1/2), Conte, Sorrentino NE, De Rosa 2 (1/3, 0/1), Perini* 24 (5/10, 2/4), Bocola* 15 (4/7, 2/4), Olajide* 6 (2/7, 0/1), Cecili* 17 (5/6 da 3), Sammartino 10 (2/4, 2/5), Armillotta NE, Pepe, Marchi 4 (1/3 da 3)

Tiri da 2: 17/35 - Tiri da 3: 13/26 - Tiri Liberi: 14/15 - Rimbalzi: 43 8+35 (Bocola 10) - Assist: 14 (Cecili 6) - Palle Recuperate: 9 (Cecili 4) - Palle Perse: 18 (Perini 5) - Cinque Falli: Marchi

BASKET GIRLS ANCONA: Baldetti NE, Rimi 5 (2/3 da 2), Pelizzari NE, Bona* 8 (4/7 da 2), Mataloni* 23 (4/9, 2/5), Albanelli* 7 (2/3, 1/6), Gianangeli* 2 (1/3 da 2), Garcia NE, Mandolesi 2 (0/1 da 3), Pelliccetti 13 (2/3, 3/6), Yusuf 4 (2/4 da 2), Maroglio* 6 (2/9, 0/5) Allenatore: Castorina S.

Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 14/21 - Rimbalzi: 31 8+23 (Bona 7) - Assist: 4 (Bona 1) - Palle Recuperate: 9 (Mataloni 2) - Palle Perse: 13 (Bona 3)

Arbitri: Rizzi A., Schiano Di Zenise M.