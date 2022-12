Serie A2 femminile, Luca Piccionne è il nuovo coach del Basket Girls Ancona

Il Basket Girls Ancona comunica in una nota di stampa comparsa sul proprio sito ufficiale di aver nominato Luca Piccionne quale nuovo capo allenatore della squadra biancorossa in Serie A2.

Da anni ormai all’interno della Società biancorossa, Piccionne da tre stagioni ricopre il ruolo di Direttore Generale ed è ora pronto a rivestire i panni di head coach avuti addosso fino al campionato 18/19.

Il tecnico piemontese vanta in passato esperienze sulle panchine di Umbertide, Battipaglia e Macerata, quest’ultima in ambito maschile. Dal 2008 è entrato a far parte del Basket Girls dapprima con il ruolo di responsabile del Settore Giovanile e poi di capo allenatore della prima squadra in Serie A2.

Nell’estate del 2019 la decisione di lasciare la panchina della prima squadra e dedicarsi ad un ruolo dirigenziale in parallelo alla cura tecnica dei gruppi giovanili. Con le difficoltà nate in questa prima metà di campionato la Società ha chiesto a Piccionne di tornare ad occupare un ruolo principale in panchina assumendo quindi la guida tecnica della squadra che attualmente viaggia con un bilancio di 3 vittorie in 12 giornate nel Girone Sud della Serie A2.

Piccionne continuerà anche il percorso iniziato con il gruppo giovanile che disputa sia il campionato Under 19 sia quello Under 17.

Queste le dichiarazioni del neo coach biancorosso dopo l’avvenuta ufficialità del suo ritorno in panchina. “Quando la Società mi ha chiesto la disponibilità di tornare in panchina ho subito detto di si. Ritengo ormai di essere parte integrante di questo club e di farne parte anche fuori dal campo. Chiaramente per me non sarà una realtà nuova perchè questa squadra è frutto del mio lavoro in estate e conosco benissimo le ragazze".

E ancora: "Quindi da un certo punto di vista è un lavoro più facile se parliamo di integrazione all’interno di un gruppo. E’ altrettanto evidente però che questa è una squadra in crisi di risultati e dobbiamo ovviamente cercare di invertire questa tendenza. Sono stato in panchina nelle ultime due partite e devo dire che ho visto una squadra viva con delle giocatrici assetate di migliorare e di provare a giocarsela davvero contro ogni avversario".

"Contro Roseto - sottolinea Piccionne - c’è stata molta confusione e questo credo soprattutto sia dipeso anche da un aspetto emotivo. E’ un gruppo molto giovane. Tolte Mataloni e Bona sono tutte giocatrici alla prima esperienza in questa categoria e settimanalmente si trovano davanti squadre con all’interno elementi di spessore e di categoria. Quindi è una squadra che ha bisogno di crescere e lavorare per poter competere a questo livello".

"Sotto il profilo tattico - conclude il tecnico - qualcosa andrà cambiato cercando di evidenziare maggiormente le situazioni di vantaggio in attacco dove c’è una notevole ed evidente difficoltà nel fare canestro. Anche in difesa sarà per forza di cose necessario adeguarsi tatticamente e escogitare qualche altro accorgimento per sopperire alle lacune intrinseche alla squadra stessa. Il lavoro è duro è molto difficile, ma accetto questo incarico con grande fiducia e voglia di vincere.”

Dopo il match infrasettimanale contro Roseto coach Piccionne e il suo staff (formato da Niky Montanari e Federico Recanatini) hanno concesso alla squadra alcuni giorni di riposo in coincidenza con il Santo Natale. La squadra riprenderà ad allenarsi mercoledi 28 dicembre.