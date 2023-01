Serie A2 femminile, il Basket Girls Ancona supera la Stella Azzurra Roma: 65-60

Mancava dal 22 ottobre e arriva quando ce ne era davvero bisogno più di ogni altra cosa. Il Basket Girls Ancona torna a vincere mettendo fine alla lunga serie di risultati negativi e lo fa nello scontro diretto del Palascherma contro la Stella Azzurra.

Un successo meritato quanto sofferto quello delle biancorosse che per la prima volta in questa stagione portano quattro giocatrici in doppia cifra a testimonianza di una prova corale indispensabile per qualsiasi successo.

Un Basket Girls puntuale stavolta in attacco che ha sgomitato nel primo tempo contro le romane poi nella ripresa ha trovato lo slancio per andare sul +10 ma la Stella Azzurra ha avuto la forza di rientrare e ad impattare a -3′ dalla fine.

Il finale tirato ha premiato le doriche che nei minuti conclusivi hanno avuto la forza di portare il colpo definitivo che è stato quello del k.o. Un successo importantissimo per il morale e per la classifica con la Stella Azzurra ora raggiunta a quota 8 e messa dietro se si pensa al 2-0 nel confronto diretto.

La partita è frizzante sin dall’inizio. La Stella Azzurra parte meglio e arriva sul 6-13 dopo 5′ grazie alla coppia Brzonova (classe 2006 interessantissima) e Nikolic. Il Basket Girls carbura solo adesso e si affida alla coppia Mataloni-Bona. E’ tutto dell’esperto duo il parziale di 10-0 che mette le locali avanti. C’è un buon impatto di Yusuf e il Basket Girls va sul 20-15 prima di subire la tripla di D’Arcangeli e il jumper sulla sirena di Prosperi che mette tutti in parità al suono della prima sirena (20-20).

Piccionne ottiene buone cose anche da Gianangeli e Pelliccetti uscite dalla panchina. Anche Maroglio è ispirata e nella parte finale del secondo quarto il Basket Girls rompe la parità andando sul 36-32 sfruttando anche i liberi di Mataloni. Rimi segna gli ultimi 4 punti delle anconetane che rientrano negli spogliatoi sul 38-33.

In avvio di ripresa Brzonova e Prosperi accorciano per le nerostellate (38-37) con il Basket Girls che risponde con le lunghe Bona e Rimi (44-37). A -4’37” dall’ultima pausa Maroglio e Albanelli mandano il vantaggio dorico in doppia cifra (48-38). Le capitoline però non subiscono il contraccolpo. Bucchieri e Pelka scrivono il 48-42 e la fine del terzo periodo arriva con la tripla di Nikolic a cui risponde subito Mataloni per il 53-45 del 30′.

Il Basket Girls apre l’ultimo quarto con un quintetto pieno di secondi violini visto il buon apporto da loro dato nel corso dei precedenti 30′. Pelliccetti segna il +9 (57-48) ma poi la Stella arriva a -5 con le solite Brznova e Prosperi.

Dopo il time out Piccionne rimanda dentro Bona e Mataloni ma l’inerzia adesso è nelle mani delle ospiti che riescono a recuperare tutto lo svantaggio e arrivano alla parità a 3′ dalla fine. Il pubblico del Palascherma vede gli spettri del recente passato quando la squadra lotta, sogna ma esce con un pugno di mosche in mano.

Stavolta però è diverso. La Stella Azzurra perde Brzonova per falli e subito dopo c’è la triplissima di Albanelli a fil di sirena dei 24″ che è più di un segnale per il finale di gara.

Le romane sbagliano i possessi che potrebbero farle rimanere incollate alla partita. Dall’altra parte Bona segna dopo un assist al bacio di Mataloni (62-57) e Albanelli si ripete con il canestro dalla media del 64-57 che significa vittoria. A riempire gli ultimi attimi di partita c’è il ritorno in campo di capitan Pierdicca e l’1/2 di Mataloni che mette il punto esclamativo sulla ritrovata vittoria delle Girls anconetane. Finale 65-60 e ritorna il sereno in casa biancorossa.

Il tabellino di Basket Girls Ancona - E-Gap Stella Azzurra Roma 65 - 60 (20-20, 38-33, 53-45, 65-60)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca, Rimi* 8 (4/10 da 2), Pelizzari, Bona* 12 (6/14 da 2), Mataloni* 15 (1/4, 3/4), Albanelli* 13 (5/8, 1/2), Gianangeli 2 (1/2 da 2), Garcia, Mandolesi, Pelliccetti 3 (1/3, 0/2), Yusuf 2 (1/2 da 2), Maroglio* 10 (5/7, 0/2) Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 24/50 - Tiri da 3: 4/10 - Tiri Liberi: 5/10 - Rimbalzi: 43 11+32 (Bona 7) - Assist: 5 (Mataloni 3) - Palle Recuperate: 3 (Bona 3) - Palle Perse: 15 (Yusuf 6)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 18 (6/13, 0/2), D'arcangeli 3 (0/1, 1/6), Collovati NE, Brzonova* 10 (4/6 da 2), Nikolic* 12 (0/4, 3/7), Barbakadze 4 (2/4 da 2), Zangara, Perrotti, Pelka* 7 (2/6, 0/3), Bucchieri* 6 (3/5 da 2), Garofalo Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 14/21 - Rimbalzi: 38 14+24 (Barbakadze 7) - Assist: 1 (Pelka 1) - Palle Recuperate: 5 (Brzonova 3) - Palle Perse: 9 (Nikolic 5)

Arbitri: Grieco C., Ricci A.