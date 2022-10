Basket Girls Ancona, arrivano altri due punti pesanti: battuto il Cus Cagliari

Il Basket Girls Ancona centra il tris battendo al Palascherma il CUS Cagliari costretto a rinviare il suo primo appuntamento con la vittoria.

Terzo successo in quattro giornate di Serie A2 per le biancorosse di coach Castorina che dimostrano segnali di crescita a livello complessivo ma vanno ancora troppo a corrente alternata.

Almeno due i passaggi a vuoto all’interno dei 40′ con le sarde che hanno davvero rischiato nel finale di fare il colpo.

Il Basket Girls si affida al duo Mataloni-Bona (34 punti in due, 18 punti e 7 rimbalzi per la lunga siciliana, 16 punti, 5 rimbalzi e 6 assist per la regista) e con loro in campo c’è grande sostanza, esperienza e qualità.

Castorina trova un buon apporto anche da Yusuf (12 punti, 6 rimbalzi in 27′ di impiego) e sprazzi dal resto del roster.

La partita - Cagliari parte con 6 punti della polacca Stawinska e conduce 5-8 con il Basket Girls che sbaglia già un paio di rigori a porta vuota. Dopo la metà del primo quarto c’è il sorpasso locale con Maroglio (9-8) con le doriche che allungano sul 19-10 grazie a Bona e a quattro punti in fila di Yusuf appena alzatasi dalla panchina.

Ancona macina gioco, difesa e punti a inizio di secondo quarto. Mataloni segna il 26-14 e l’inerzia è tutta nelle mani delle padrone di casa. Ma negli ultimi 5′ di primo tempo Cagliari riemerge in maniera importante risalendo dal 28-17 al 28-26 dell’intervallo grazie alla ritrovata Stawinska, unica giocatrice in campo ad arrivare in doppia cifra alla pausa (11 punti e 5 rimbalzi).

A inizio ripresa il Basket Girls ritrova l’energia smarrita nell’ultima parte di primo tempo. Ci sono i primi punti di Dianè ma è sempre la coppia Mataloni-Bona a giganteggiare. Sul 32-28 c’è la tripla di “Maggie”, un lay-up dell’ex Broni e ancora una penetrazione della regista biancorossa per il 39-32. Un fallo tecnico fischiato alla panchina ospite manda in lunetta la stessa Mataloni per il vantaggio dorico che ritorna in doppia cifra (42-32). Gagliano e Usai riportano a galla il CUS ma negli ultimi attimi di terzo quarto arrivano tutti e 5 i punti di Albanelli per il 47-36 del 30′.

A inizio di ultima frazione ecco un nuovo annebbiamento per il Basket Girls. Il CUS Cagliari trova nel momento chiave del match il feeling con il tiro da tre punti fino a quel momento oggetto misterioso della serata anconetana.

Giangrasso e Paoletti colpiscono da fuori per il 49-46 a -6’31” dalla fine dei giochi. Ancona è in crisi e Cagliari impatta a quota 51 con la nuova bomba della marchigiana Paoletti che consegna alla partita gli ultimi 5′ di assoluto equilibrio.

A -3’24” dalla fine le universitarie perdono Saias per infortunio (caduta male sbattendo nei sostegni del canestro). La parità continua ed è rotta dalla tripla dall’angolo di Diane dall’angolo del 58-55 che è un colpo allo stomaco per Cagliari. Bona firma il +5 subito dopo, sembra finita ma Paoletti risponde da tre (60-57).

Negli ultimi respiri di gara è ancora Serena Bona a segnare e a mandare i titoli di coda per un Basket Girls che fatica ma mette altri due punti nella sua bellissima classifica di questo inizio stagione.

Il tabellino di Basket Girls Ancona - CUS Cagliari 64 - 60 (17-10, 28-26, 47-36, 64-60)

BASKET GIRLS ANCONA: Baldetti NE, Rimi* 2 (1/4 da 2), Bona* 18 (7/11 da 2), Mataloni* 16 (3/5, 2/4), Albanelli 5 (1/2, 1/3), Gianangeli 4 (2/4 da 2), Garcia NE, Mandolesi, Diane* 5 (1/4, 1/3), Pelliccetti, Yusuf 12 (6/13 da 2), Maroglio* 2 (1/6, 0/2) Allenatore: Castorina S.

Tiri da 2: 22/52 - Tiri da 3: 4/12 - Tiri Liberi: 8/13 - Rimbalzi: 40 13+27 (Bona 7) - Assist: 11 (Mataloni 6) - Palle Recuperate: 10 (Mataloni 3) - Palle Perse: 17 (Mataloni 5)

CUS CAGLIARI: Puggioni* 4 (1/2, 0/3), Paoletti 12 (3/6, 2/4), Caldaro* 8 (2/3, 1/1), Venanzi NE, Saias*, Giangrasso* 15 (3/8, 3/4), Gagliano 2 (1/2, 0/2), Usai 4 (2/2, 0/3), Stawinska* 15 (7/14, 0/2), Striulli NE Allenatore: Xaxa F.

Tiri da 2: 19/39 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 35 7+28 (Stawinska 9) - Assist: 5 (Paoletti 2) - Palle Recuperate: 7 (Gagliano 3) - Palle Perse: 14 (Saias 4)

Arbitri: Cattani F., Spinelli I.