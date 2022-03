Ottava sconfitta consecutiva per Fabriano: vince Cento

I cartai, privi di Hollis a casa per attacco febbrile, tengono testa alla Tramec per venti minuti ma cedono nel secondo tempo.

Cento-Fabriano, la gara

Avvio sprint della Tramec che scappa sul 15-7 a metà primo quarto con Barnes assoluto protagonista con 9 punti in 3’. La Janus ci mette un po’ a entrare in ritmo e a scuoterla ci pensa coach Ciarpella che alterna la difesa a uomo con la zona, rallentando i giri dell’attacco centese e trovando un parziale di 7-0 con i canestri di Santiangeli e Tommasini. Alla prima sirena il punteggio è di 19-17 per Cento. Il secondo quarto resta sui binari dell’equilibrio con le squadre che si rincorrono e sorpassando vicendevolmente; capitan Marulli dà alla Ristopro il primo vantaggio di serata al 16’ con la tripla del 27-29 prontamente rimontata da Zilli, Gasparini e Moreno che riportano avanti i padroni di casa alla pausa lunga sul +6: 39-33.

Nella terza frazione Cento scappa via definitivamente, trascinata dal solito trio Gasparini–Zilli–Barnes. La Janus non riesce a trovare la via del canestro per svariate azioni e al 30’ il punteggio è di 60-41 per gli emiliani. Gli ultimi 10 minuti servono solo alla Tramec per allungare le rotazioni e per gestire e incrementare il vantaggio fino al 81-52 finale (janusbasketfabriano.it).

Cento-Fabriano, il tabellino

Tramec Cento – Ristopro Fabriano 81-52 (19-17, 20-16, 21-8, 21-11)

Tramec Cento: Giacomo Zilli 16 (6/8, 0/0), Giovanni Gasparin 13 (2/4, 3/4), Auston Barnes 13 (3/4, 2/3), Yankiel Moreno 11 (4/6, 1/4), Nicolo Dellosto 9 (3/4, 1/4), Christian James 8 (2/9, 1/7), Giovanni Tomassini 7 (2/5, 1/1), Matteo Berti 4 (2/3, 0/0), Arcangelo Guastamacchia 0 (0/0, 0/0), Alex Ranuzzi 0 (0/0, 0/0)

Ristopro Fabriano: Claudio Tommasini 12 (2/4, 1/4), Gabriele Benetti 11 (2/7, 0/1), Marco Santiangeli 10 (3/5, 0/5), Roberto Marulli 10 (2/5, 2/5), Arik Smith 5 (2/7, 0/3), Gianmarco Gulini 2 (0/0, 0/1), Elhadji Thioune 1 (0/1, 0/1), Ferdinando Matrone 1 (0/3, 0/0), Alessio Re 0 (0/0, 0/0), Marco Caloia 0 (0/0, 0/0)