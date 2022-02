Una Janus falcidiata dagli infortuni esce sconfitta dal match contro Ravenna

La Janus è priva di Marulli e in quintetto tocca a Gulini che con una tripla al 5’ scava il primo solco del match (8-14) costringendo Ravenna al primo timeout di serata.

La reazione romagnola è roboante: 13-0 di parziale firmato da Oxilia e Tilghmann che chiudono la prima frazione di gioco sul 21-14. Un gioco da 4 di Benetti unito alle triple di Smith e Santiangeli riavvicinano la Ristopro al -3 (27-24) di metà gara. Tilghmann continua la sua serata di grazia e Ravenna arriva al max vantaggio (38-28 al 19’). In chiusura di quarto, la tripla di Smith mantiene la Janus sotto la doppia cifra di svantaggio: 38-31. Tilghmann non placa la sua furia agonistica e guida un parziale di 7-0 che sarà decisivo per le sorti del match. La Ristopro si aggrappa a Smith per restare in partita, ma i romagnoli trovano realizzazioni con continuità e scappano sul +18 al 25’ (55-37). Il divario si allargherà fino al 65-39 di fine terzo quarto. Gli ultimi dieci minuti vedono i padroni di casa gestire il corposo vantaggio fino alla fine del match che si concluderà con il punteggio di 80-59 (janusbasketfabriano.it).

Ravenna-Fabriano, il tabellino

OraSì Ravenna – Ristopro Fabriano 80-59 (21-14, 17-17, 27-8, 15-20)



OraSì Ravenna: Austin Tilghman 21 (5/6, 3/5), Tommaso Oxilia 15 (5/5, 1/1), Davide Denegri 10 (3/8, 1/2), Lewis Sullivan 9 (4/9, 0/1), Nicola Berdini 8 (1/3, 2/2), Giulio Gazzotti 6 (2/5, 0/3), Alessandro Simioni 4 (2/3, 0/2), Andrea Arnaldo 4 (2/5, 0/0), Daniele Cinciarini 3 (1/7, 0/3), Nicola Giovannelli 0 (0/0, 0/1), Mirko Laghi 0 (0/0, 0/0), Francesco Ciadini 0 (0/0, 0/0)



Ristopro Fabriano: Damian Hollis 17 (5/11, 0/4), Arik Smith 16 (4/9, 2/5), Marco Santiangeli 11 (0/0, 1/7), Gabriele Benetti 6 (1/5, 1/3), Gianmarco Gulini 5 (1/2, 1/2), Ferdinando Matrone 2 (1/3, 0/0), Alessio Re 2 (1/2, 0/1), Marco Caloia 0 (0/0, 0/0), Elhadji Thioune 0 (0/0, 0/0), Claudio Tommasini 0 (0/0, 0/0)