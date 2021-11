Janus Fabriano, si interrompe la striscia positiva

Nella settima giornata del campionato di serie A2 di basket, la Ristopro Fabriano esce sconfitta dal PalaPentassuglia di Brindisi 83-74 per mano della Next Nardò. I salentini, in vantaggio fin dall’inizio, hanno condotto il match e nell’ultimo quarto hanno contenuto il tentativo di rimonta dei cartai, fermatisi a -5 a trenta secondi dalla sirena conclusiva. Dopo due vittorie di fila, dunque, la marcia della Ristopro Fabriano viene “stoppata” e la squadra di coach Lorenzo Pansa resta ferma a quota 4 punti in un quartetto di squadre (ci sono anche Latina, Stella Azzurra e Ferrara) che chiudono la graduatoria.

Next Nardò-Janus Fabriano, la gara

Il primo quarto è equilibrato (20-18), mentre nella seconda frazione la Ristopro non riesce a trovare continuità offensiva e subisce il primo strappo dei salentini (31-20 al 15’). Il punteggio è ad elastico, Fabriano dimezza lo svantaggio, ma poi lo riprende e si arriva al riposo lungo sul 40-31 per i padroni di casa. Nardò tenta ancora la fuga (48-34 al 23’), la Ristopro ricuce a -8, per chiudere il terzo quarto 58-46. Nardò amplia il “gap” fino al massimo vantaggio di +18 al 33’ (67-49), poi, quando la partita sembra ormai chiusa, Fabriano ritrova la mira dalla lunga distanza e si riavvicina fino a 79-74. Ma la Next non sbanda e si impone 83-74 (janusbasketfabriano.it).

Next Nardò-Janus Fabriano, il tabellino

Next Nardò – Ristopro Fabriano 83-74

Next Nardò – Thomas 18 (7/16), Ferguson 16 (3/4, 3/9), Poletti 14 (7/8, 0/3), La Torre 10 (1/1, 2/5), Jerkovic 9 (3/4, 1/1), Leonzio 8 (0/2, 2/3), Fallucca 6 (3/4, 0/5), Burini 2 (1/1, 0/2), Mirkovski ne, Cappelluti ne, Toma ne, Tyrtyshnik ne. All. Gandini

Ristopro Fabriano – Benetti 16 (5/8, 2/7), Davis 15 (3/5, 2/9), Baldassarre 14 (3/6, 2/4), Smith 11 (1/8, 3/5), Marulli 8 (1/1, 2/6), Santiangeli 6 (1/1, 1/6), Thioune 4 (2/2), Gulini, Gatti ne, Matrone ne, Caloia ne. All. Pansa

Arbitri – Rudellat di Nuoro, Centonza di Grottammare (Ap) e Bramante di San Martino Buon Albergo (Vr)

Parziali – 20-18, 20-13, 18-15, 25-28

Foto Janus Fabriano