La Janus Fabriano resiste venti minuti, poi Cento la vince

Nella decima giornata del campionato di serie A2 di basket, la Ristopro Fabriano regge metà partita tra le mura amiche del PalaBaldinelli di Osimo contro la Tramec Cento, ma – con un solo americano e senza l’infortunato Santiangeli – dopo l’intervallo cede di fronte al break degli ospiti che fanno loro l’incontro per 57-74.

La classifica, pertanto, vede la Ristopro ancora in ultima posizione con 4 punti, mentre la Tramec sale ad una più rassicurante quota 10. E’ un periodo non facile per la squadra di coach Lorenzo Pansa, che nonostante tutto con impegno e volontà è partita bene in questa gara (11-6 al 6’), è rimasta avanti fino al 16’ (28-25), finché è riuscita a controllare il ritmo è stata in corsa (31-37 all’intervallo lungo), ma poi all’inizio del terzo periodo ha subìto l’inevitabile superiorità degli ospiti, che hanno scavato un solco sempre più ampio fino al -23 del 31’ (40-63). I numerosi errori ai liberi (un modesto 14/26 complessivo) hanno ulteriormente complicato la serata della Ristopro, che comunque si è impegnata a rendere il passivo meno pesante, rosicchiando alcuni punti e chiudendo sotto di diciassette (57-74) - (janusbasketfabriano.it).

Fabriano-Cento, il tabellino

Ristopro Fabriano – Tramec Cento = 57-74

Ristopro Fabriano – Marulli 15 (1/6, 4/8), Thioune 12 (6/8), Benetti 10 (4/8, 0/2), Smith 6 (1/9, 0/5), Gulini 5 (0/1, 1/2), Baldassarre 4 (0/3, 0/3), Matrone 3 (1/1 da due), Caloia 2 (1/1 da due), Re (0/1 da due), Onesta. All. Pansa

Tramec Cento – Zilli 20 (8/9), James 15 (3/6, 3/6), Gasparin 10 (2/6 da tre), Tomassini 9 (2/5, 1/3), Dellosto 7 (1/2, 1/4), Moreno 6 (3/4, 0/1), Ranuzzi 5 (1/3, 1/3), Barnes 2 (1/4, 0/4), Berti, Re, Guastamacchia (0/1 da due). All. Mecacci

Arbitri – Gianluca Gagliardi di Anagni (Fr), Marco Barbiero di Milano e Massimiliano Spessot di Romans d’Isonzo (Go)

Parziali – 18-17, 13-20, 9-23, 17-14

Foto janusbasketfabriano.it