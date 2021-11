Janus Fabriano ko sul parquet di Scafati

Una buona Ristopro Fabriano viene punita fin troppo pesantemente nel punteggio dalla capolista Givova Scafati, che nel proprio PalaMangano si impone 98-82 nella nona giornata del campionato di serie A2 di basket.

Scafati-Fabriano, la gara

Nel “testa-coda” fra campani e marchigiani, infatti, il tabellone al 34’ recitava 78-76, quindi match ancora in equilibrio grazie ad un break di 0-15 in poco più di tre minuti firmato da Fabriano a partire dal 78-61 del 32’, a cavallo – tra l’altro – di uno stop della partita per acqua lanciata sul parquet che ha richiesto una attenta asciugatura. La rimonta cartaia si ferma, però, sul -2, perché a questo punto la Givova torna in controllo del match fino a raggiungere il tranquillizzante +11 al 38’ (89-78) firmato dalle giocate di Monaldi, spalleggiato da Ikangi e Rossato, mentre Fabriano perde Davis, espulso per proteste in un finale dove la terna arbitrale non lesina fischi: in tutto 47 falli, fra cui due tecnici, quattro antisportivi e la stessa espulsione a Davis. La Givova Scafati continua a guidare la classifica di serie A2 con 16 punti, la Ristopro Fabriano resta in coda a quota 4 (janusbasketfabriano.it).

Scafati-Fabriano, il tabellino

Givova Scafati – Ristopro Fabriano 98-82

Givova Scafati – Mobio 8 (1/3, 2/4), Daniel 10 (4/6), Grimaldi (0/1 da tre), Perrino, Parravicini 8 (1/4 da tre), De Laurentiis 9 (2/6), Ambrosin 8 (1/1, 2/4), Clarke 11 (2/6, 2/4), Rossato 18 (3/4, 2/7), Monaldi 14 (2/3, 3/5), Cucci 7 (2/6, 0/2), Ikangi 5 (2/2, 0/2). All. Rossi

Ristopro Fabriano – Benetti 2 (1/3, 0/2), Smith 23 (3/4, 4/6), Baldassarre 19 (4/9, 2/4), Re (0/1), Caloia, Matrone 4 (2/2), Gulini 2, Marulli 6 (1/3, 1/4), Davis 13 (5/7, 1/5), Santiangeli 10 (1/1, 1/4), Thioune 3 (1/1). All. Pansa

Arbitri – Scrima di Catanzaro, Costa di Livorno, Doronin di Perugia

Parziali – 27-23 al 10’, 45-39 al 20’, 75-61 al 30’, 98-82 finale

Foto janusbasketfabriano.it