La Janus Fabriano perde ancora: sconfitta contro Forlì

La Ristopro Fabriano esce sconfitta per 93-81 dal parquet della Unieuro Forlì nella seconda giornata di serie A2 di basket, ma con l’onore di aver messo in difficoltà e impensierito i validi avversari, nonostante un brutto avvio di partita. Sono i primi 12 minuti, infatti, a compromettere il match per la squadra fabrianese di coach Pansa, quando i forlivesi schizzano via 35-14 con la coppia americana Hayes-Carroll sugli scudi. La Ristopro ha il merito di non affondare e, anzi, di rimettere in piedi il match nel giro di pochi minuti, tanto che al 16’ il tabellone della Unieuro Arena ritorna ad essere accettabile: 40-33. Fabriano (sostanzialmente senza il pivot Matrone, con problemi alla caviglia infortunata domenica scorsa), trova in Baldassarre e Davis gli alfieri di un incontro in cui Forlì tenta ripetutamente di scappar via, ma sul quale i cartai non mollano la presa, tanto che al 34’ il risultato è di 78-75 in seguito ai canestri in serie di Davis, Baldassarre e Smith. La Ristopro, però, non riesce a completare definitivamente il recupero e la Unieuro si aggiudica la partita 93-81. «Sono orgoglioso della prestazione caratteriale dei ragazzi – sono state le parole di coach Lorenzo Pansa nel dopo gara. – Tecnicamente abbiamo pasticciato su entrambi i lati del parquet, ma venire su un campo del genere e giocare fino a 3’ dalla fine in questo modo, è qualcosa da proteggere e conservare. Dobbiamo perseguire su questa strada». Fabriano resta a quota zero punti in classifica dopo due giornate, ma, come ha detto il coach, ha lanciato segnali di crescita, che andranno confermati o anzi ulteriormente migliorati nel prossimo match, in casa, domenica 17 ottobre con la Allianz Pazienza San Severo (PalaBaldinelli di Osimo, ore 18) (janusbasketfabriano.it).

Forlì-Fabriano, il tabellino

Unieuro Forlì – Ristopro Fabriano = 93-81

Unieuro Forlì – Giachetti 12 (3/4, 1/2), Natali 9 (2/3, 1/2), Palumbo 4 (2/3), Bolpin 2 (1/3, 0/2), Hayes 26 (7/9, 4/7), Bandini ne, Ndour ne, Benvenuti 6 (3/4, 0/1), Flan 2 (0/1), Carroll 11 (1/2, 3/6), Bruttini 10 (3/4), Pullazi 11 (2/7, 1/4). All. Dell’Agnello

Ristopro Fabriano – Benetti 9 (2/2, 0/3), Smith 11 (4/9, 1/6), Baldassarre 20 (5/6, 3/5), Re ne, Caloia ne, Merletto 8 (0/1, 2/2), Marulli 3 (1/5 da tre), Matrone 2 (1/1), Gulini (0/1 da tre), Davis 28 (6/10, 4/7), Thioune, Gatti ne. All. Pansa

Arbitri – Radaelli di Rho (Mi), Almerigogna di Trieste e Tarascio di Priolo Gargallo (Sr)

Parziali – 29-14, 21-26, 18-16, 25-25

Foto janusbasketfabriano.it