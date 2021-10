Janus Fabriano, ancora una sconfitta in campionato

Nella quarta giornata del campionato di serie A2 di basket, la Ristopro Fabriano esce sconfitta per 80-67 dal parquet di Veroli (Fr) per mano della Eurobasket Roma. E’ stata la partita dell’esordio in biancoblù di Marco Santiangeli, per lui 8 punti a referto nei 18 minuti di utilizzo.

Eurobasket-Janus Fabriano, la gara

La Ristopro è stata protagonista di un buon inizio partita, con le triple di Davis e Smith che siglavano rispettivamente il 2-9 del 3’ e il 13-17 del 7’, per chiudere la prima frazione avanti 19-21. Da questo momento in poi, però, è l’Eurobasket a condurre l’incontro. Fabriano, costretta sempre a inseguire, resta comunque in partita, tanto da vedere da vicino gli avversari sul 63-60 al 33’ quando Santiangeli fa tre su tre dalla lunetta.

I capitolini a questo punto fuggono via, assestando il parziale decisivo fino ad arrivare sul 76-61 al 37’, per chiudere l’incontro 80-67. Si rende noto che la società e lo staff della Ristopro Fabriano sono in silenzio stampa (janusbasketfabriano.it).

Eurobasket-Janus Fabriano, il tabellino

Eurobasket Roma – Ristopro Fabriano 80-67

Eurobasket Roma – Pavone ne, Quarta, Leonetti ne, Hill 19 (7/10, 0/1), Fanti 8 (4/6), Molinaro 8 (4/10, 0/1), Baldasso 16 (2/6, 3/8), Cicchetti 4 (1/7, 0/2), Schina 2 (1/1, 0/2), Gage Davis ne, Pepe 23 (3/4, 5/8). All. Pilot

Ristopro Fabriano – Benetti 3 (0/6, 1/2), Smith 20 (5/11, 3/6), Baldassarre 6 (2/5, 0/1), Re ne, Caloia ne, Merletto 2 (0/1), Gulini, Marulli 3 (0/2, 1/2), Dwayne Davis 19 (2/6, 4/10), Santiangeli 8 (1/1, 0/3), Thioune 6 (3/6), Gatti ne. All. Pansa

Arbitri – Ursi di Livorno, Martellosio di Buccinasco e Grazia di Bergamo

Parziali – 19-21, 19-10, 18-20, 24-16

Foto janusbasketfabriano.it