La Luciana Mosconi all'appuntamento con la storia. Partono al PalaMaggetti le semifinali playoff

Si alza il sipario sulla semifinale playoff, inizia il punto più alto della storia della Luciana Mosconi Ancona che si appresta a giocarsi le sue chance per spingere i propri limiti ancora oltre. Domenica 29 maggio alle ore 20.00 prima palla a due della serie che mette davanti ai dorici di Piero Coen la numero 1 del ranking, quella Liofilchem Roseto che è arrivata prima nel Girone C, un risultato altisonante se considerato che ben sette sue componenti sono ancora in corsa nei playoff. Prima sfida al PalaMaggetti con capitan Centanni e soci davanti al gigante abruzzese ma non certo rassegnati.

La squadra dorica gode di ottima salute, la vittoria contro Ragusa ha alimentato la fiducia all’interno del team che senza la minima pressione addosso si appresta ad affrontare il durissimo ostacolo rosetano. La Luciana Mosconi si è allenata in settimana con il solito grande impegno e massima intensità. Sedute mirate dove Coen ha voluto focalizzare l’attenzione su quegli aspetti che ritiene decisivi per poter ostacolare Valerio Amoroso e soci. Il tutto gestendo le energie in previsione di (minino) tre partite nel giro di cinque giorni. Simone Pozzetti, uscito malconcio dalla serie contro Ragusa per via di un colpo al costato, è tornato in buone condizioni e il suo apporto alla causa sarà determinante ai fini del risultato. Di nuovo abile anche Thomas Aguzzoli che ha saltato la terza e quarta partita contro i siciliani per un problema a una caviglia ed è tornato in gruppo. Il team dorico è bello carico con la piena volontà di provare a fare lo scherzetto alla Liofilchem favorita dal pronostico ma che non ha certo già la finale in tasca. Nell’allenamento del venerdi sera antecedente al match il gruppo è stato raggiunto e salutato dall’AD di Luciana Mosconi, Marcello Pennazzi, sempre presente alla vigilia degli appuntamenti importanti. Dopo il lavoro del sabato, e la leggera seduta prevista per la domenica mattina, la squadra bianconeroverde partirà alla volta del PalaMaggetti direttamente nel pomeriggio per arrivare pronta per il salto a due di gara-1. Al termine della partita il gruppo farà subito rientro ad Ancona per poi ripercorrere il tratto autostradale martedi in occasione di gara-2.

Al PalaMaggetti (inizio ore 20.00) fischieranno gli arbitri Marcello Martinelli di Brescia, reduce da gara-5 del primo turno Bisceglie-Senigallia, e Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio.