La Luciana Mosconi sogna la finale. Tutte le date delle semifinali contro Roseto

Il Settore Agonistico della FIP ha ufficialmente pubblicato il calendario della serie tra Liofilchem Roseto e Luciana Mosconi Ancona valevole per la semifinale playoff per la promozione in Serie A2. Si parte dal PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi domenica 29 maggio alle ore 18.00. Al Palarossini appuntamento per venerdi 3 e (eventualmente) domenica 5 giugno.

Questo il calendario della semifinale

GARA 1

Liofilchem Roseto-LUCIANA MOSCONI ANCONA

domenica 29 maggio 2022 ore 18.00

GARA 2

Liofilchem Roseto-LUCIANA MOSCONI ANCONA

martedi 31 maggio 2022 ore 20.30

GARA 3

Liofilchem Roseto-LUCIANA MOSCONI ANCONA

venerdi 3 giugno 2022 ore 20.45

ev,GARA 4

LUCIANA MOSCONI ANCONA-Liofilchem Roseto

domenica 5 giugno ore 18.00

ev GARA 5

Liofilchem Roseto-LUCIANA MOSCONI ANCONA

mercoledi 8 giugno ore 20.30