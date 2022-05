Serie B: L'Aurora basket Jesi lotta ma si arrende alla Sebastiani Rieti solo nel finale

Girone C

Una buona Jesi tiene testa alla Sebastiani Rieti, terza in classifica, per tre quarti abbondanti e poi è costretta ad arrendersi alla qualità soprattutto difensiva dei laziali.

Rieti parte meglio e prova subito a scappare con un parziale di 7 a 0. Jesi però non va subito al tappeto e reagisce restando in scia. Nel secondo quarto c'è il sorpasso degli ospiti che, grazie ad un quarto da 29 punti segnati, va all'intevallo in vantaggio.

Nella ripresa c'è il ritorno di prepotenza di Rieti che grazie ai suoi tiratori ritorno sotto nel punteggio e completa la rimonta nel quarto periodo quando, grazie ad un parziale di 24 a 8, chiude la sfida portando a casa una vittoria che vuol dire terzo posto.

Real Sebastiani Rieti - General Contractor Jesi 80-67 (14-9, 16-29, 26-21, 24-8)

Real Sebastiani Rieti: Marco Contento 18 (2/3, 3/3), Klaudio Ndoja 12 (5/8, 0/3), Mario jose Ghersetti 11 (2/2, 1/3), Federico Loschi 9 (1/3, 1/7), Nicolas manuel Stanic 9 (3/5, 1/2), Alessandro Piazza 6 (0/1, 2/4), Lorenzo Piccin 6 (0/1, 2/4), Omar Dieng 5 (0/4, 1/5), Marco Maganza 4 (1/4, 0/0), Zdravko Okiljevic 0 (0/0, 0/0), Roman Tchintcharauli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 29 - Rimbalzi: 40 15 + 25 (Mario jose Ghersetti 6) - Assist: 16 (Marco Contento, Klaudio Ndoja, Alessandro Piazza 4)

General Contractor Jesi: Flavio Gay 21 (0/1, 6/13), Nelson Rizzitiello 14 (1/1, 4/7), Simone Rocchi 12 (3/6, 1/4), Massimiliano Ferraro 11 (3/6, 1/5), Mattia Magrini 5 (0/0, 1/4), Mirko Gloria 4 (2/7, 0/0), Daniele Cocco 0 (0/3, 0/0), Antonio Valentini 0 (0/0, 0/0), Rezart Memed 0 (0/0, 0/1), Josuè Vita 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Amadio 0 (0/0, 0/0), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Mirko Gloria 8) - Assist: 15 (Mattia Magrini 5)