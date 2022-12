Serie B: La Ristopro Fabriano ospita San Miniato per continuare la striscia di vittorie

Squadra in casa

Squadra in casa Fabriano

Primo turno infrasettimanale della stagione per la Ristopro Janus Basket Fabriano, che torna a giocare al PalaChemiba domani alle 21 per ospitare San Miniato. Dopo l’esaltante successo ottenuto a Firenze, c’è un’altra formazione toscana sulla strada dei biancoblù come quella allenata da Alessio Marchini.

San Miniato è reduce da una scorsa stagione di altissimo livello, tanto da aver raggiunto la finale playoff contro la Juvi Cremona. In estate il roster è stato modificato, ma sono rimasti tanti elementi di quella squadra: Quartuccio, Guglielmi, Bellachioma, Tozzi, Capozio, oltre a coach Marchini.

Finora San Miniato, targata La Patrie, ha vinto tre partite, tutte al PalaFontevivo, tra cui l’ultima contro una big come Faenza. Il successo di spessore ha confermato le qualità del profondo organico toscano dove trovano spazio tutti i dieci giocatori, e nove di loro hanno un impiego medio fra i 15.6 e i 27.7 minuti. In cabina di regia c’è Renato Quartuccio, il più esperto della squadra a fronte dei soli 28 anni. Nel temibile reparto esterni trovano spazio i tiratori Davide Guglielmi e Leonardo Cipriani, il miglior marcatore Niccolò Venturoli e il duttile Lorenzo Bellachioma. Fra le dinamiche ali ci sono Luca Tozzi e Luigi Cautiero, mentre sotto canestro la rotazione conta giocatori di fisicità come Stefano Capozio, Alessandro Spatti e Daniel Ohenhen.

Fabriano e San Miniato si sono affrontate, nell’unico precedente, l’11 novembre 2020 in Supercoppa. Si giocò al PalaGuerrieri, i biancoblù vinsero 74-66 e cinque giocatori in campo stasera c’erano anche allora: Papa e Gulini da una parte, Quartuccio, Tozzi e Capozio dall’altra.

Appuntamento per la palla a due alle 21.00.