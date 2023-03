Serie B: La Ristopro Fabriano cerca l'impresa contro la capolista Rieti

Dopo il weekend di pausa, torna il campionato di Serie B e la Ristopro Janus Basket Fabriano si appresta ad affrontare la capolista Real Sebastiani Rieti, domenica alle 18 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. Rieti è stata protagonista fino in fondo della Final Four di Coppa Italia, disputata durante lo scorso weekend a Busto Arsizio: in semifinale ha sconfitto Faenza, poi in finale ha ceduto il passo ad Orzinuovi.

Il successo ottenuto all’andata dai ragazzi di coach Daniele Aniello rimane tuttora l’unica sconfitta subita dai sabini nel corso della regular season. Il roster allestito in estate sta dando ottimi riscontri a Rieti, che si è ulteriormente rinforzata nel corso della stagione ingaggiando altri elementi di spessore come il play-guardia Franko Bushati, l’esterno under Alessio Mazzotti e il pivot Giordano Pagani.

I tre nuovi arrivi sono diventati subito parte integrante della rotazione di coach Sandro Dell’Agnello, il quale rispetto all’andata non avrà a disposizione il regista Marco Spanghero per infortunio. In cabina di regia Alessandro Piazza si intercambia con Bushati, in grado di agire anche da guardia dove il ruolo di titolare è affidato a Marco Contento. Sul perimetro ci sono tante soluzioni di qualità per Rieti, in primis l’esperto Simone Tomasini e i duttili Nicola Mastrangelo e Alessandro Ceparano. Sotto canestro, insieme alla new entry Pagani, ruotano l’ex di turno Ferdinando Matrone, l’ex Ancona Alessandro Paesano e l’efficace Riccardo Chinellato. A completare il roster ci sono i promettenti Lorenzo Piccin, Gianluca Frattoni, Alen Nuhanovic, Andrea Leonetti e lo stesso Alessio Mazzotti.