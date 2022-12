Serie B: La Ristopro Fabriano ospita Fiorenzuola per chiudere l'anno con una vittoria

Ultima partita del 2022 per la Ristopro Janus Basket Fabriano, in campo domenica alle 18 al PalaChemiba contro Fiorenzuola. La partita valida per la tredicesima giornata di regular season precede uno stop di tre settimane per le festività natalizie, con le squadre che torneranno a giocare nel weekend del 7 e 8 gennaio. I biancoblù, dopo la sconfitta ad Ancona, sono stati raggiunti al secondo posto con 18 punti da Faenza, mentre Fiorenzuola fa parte del nutrito gruppo di formazioni alle spalle: sono ben sette, a quota 14 punti, le più dirette inseguitrici di Fabriano e Faenza, oltre che della capolista Rieti, in testa con 22 punti.

Fiorenzuola, al secondo campionato consecutivo in B, ha interrotto come la Ristopro la striscia vincente nello scorso turno: i gialloblù, dopo quattro successi consecutivi, sono stati battuti in casa da Jesi. La squadra allenata per il quarto anno consecutivo da coach Gianluigi Galetti è a forte tinte marchigiane e annovera un fresco ex, il giovane Alessio Re, che l’anno scorso in maglia Janus ha dato prova del suo potenziale. Il reparto play e guardie è quasi interamente della nostra regione: la coppia di play Michele Caverni e Noah Giacchè, il realizzatore Mattia Magrini e lo stesso Alessio Re. Nel pacchetto esterni hanno un ruolo primario l’ex Mestre Giulio Casagrande e un’altra conoscenza della zona come Federico Ricci, ex Senigallia. Ad agire da ‘4’ ci sono due veterani della categoria come Riccardo Pederzini e Jacopo Preti. Nel ruolo di pivot Gianluca Giorgi, pericoloso anche dall’arco, è affiancato dall’under Matteo Bettiolo.

Alessio Re ha disputato 21 partite, producendo 2.7 punti di media, con la nostra maglia in A2 nella scorsa stagione. Mattia Magrini e Noah Giacchè sono stati affrontati dalla Janus nei derby quando entrambi militavano a Jesi, così come Federico Ricci quando era a Senigallia. Riccardo Pederzini, anche lui per un breve periodo a Jesi, ha trionfato in B nel 2017/18 insieme a Nicolas Stanic con la maglia della Bakery Piacenza.