Serie B: La Ristopro Fabriano domina al PalaSammontana, travolta la Use Computer gross Empoli

Non c’è partita come era logico aspettarsi. La Ristopro Fabriano batte i pugni sul tavolo del Pala Sammontana e travolge l’Use Computer Gross con un 60-90 che, davvero, non ammette repliche. La superiorità dei marchigiani è praticamente in ogni risvolto della gara ed ai biancorossi resta davvero poco da ricordare di questa sfida nella quale solo nel primo tempo pare esserci partita. Basta però una sgassata ad inizio del secondo ed il gioco è fatto.

Un botta e risposta fra Giannone e Petracca apre la partita e nella prima frazione parte forte Casella con un bel 3 / 4 dalla lunga distanza. La Computer Gross trova anche un piccolo vantaggio sul 13-8 con Cerchiaro ma è pronta la replica di Petracca che, con cinque punti consecutivi, impatta. Al 10’ siamo 19-22 e la Ristopro, senza neppure strafare, inizia piano piano ad allungare. Centanni, Gulini, Papa e Stanic mettono la loro firma sotto un parziale di 0-9 che obbliga Luca Valentino al minuto. Per trovare il primo canestro biancorosso servono oltre 4 minuti con Antonini a cui fa seguito Mazzoni, ma Fabriano si rimette a macinare gioco ed al riposo va sul 29-44.

Quando si riparte si potrebbe anche tornare subito nello spogliatoio visto che la Ristopro mette un break di 0-11 e sembra ripetersi il copione visto in precedenza, col primo canestro biancorosso dopo oltre 4 minuti. Il divario lievita e, dopo il passaggio al 30’ sul 43-68, c’è davvero poco da raccontare se non il 60-90 finale.

USE Computer Gross Empoli - Ristopro Fabriano 60-90 (19-22, 10-22, 14-24, 17-22)

USE Computer Gross Empoli: Andrea Casella 24 (2/7, 5/13), Obinna Nwokoye 11 (4/10, 0/0), Valerio Costa 8 (4/9, 0/1), Luca Giannone 7 (1/4, 1/2), Alessandro Antonini 4 (1/1, 0/5), Marco Mazzoni 2 (1/4, 0/2), Lorenzo Baccetti 2 (1/1, 0/2), Simone Cerchiaro 2 (1/1, 0/0), Daniele Sesoldi 0 (0/1, 0/0), Riccardo Agbortabi 0 (0/1, 0/0), Mauro Marchioli 0 (0/0, 0/0), Matteo Menichetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 12 - Rimbalzi: 22 9 + 13 (Obinna Nwokoye 6) - Assist: 11 (Luca Giannone 3)

Ristopro Fabriano: Gianmarco Gulini 16 (3/5, 1/3), Simone Centanni 15 (1/3, 4/9), Andrea Petracca 14 (3/4, 2/6), Francesco Papa 13 (4/4, 0/0), Patrizio Verri 11 (2/2, 1/6), Alessandro Gianoli 7 (2/4, 0/0), Nicolas manuel Stanic 6 (3/6, 0/1), Riccardo Azzano 6 (3/6, 0/0), Tommaso Patrizi 2 (0/1, 0/0), Yande Fall 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 29 - Rimbalzi: 35 14 + 21 (Andrea Petracca, Francesco Papa, Alessandro Gianoli 7) - Assist: 11 (Nicolas manuel Stanic 5)